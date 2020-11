Laura D’Amore, l’influencer che sta scatenando il web: “Lo fai anche a novembre?”

Laura D’Amore è uno dei personaggi più seguiti del web: bella sensuale e con un fisico perfetto, spesso fa impazzire i follower di Instagram

Personaggio del momento, apprezzata sui social come web influencer, la 38enne pugliese sta muovendo passi da gigante. Tanti sono i follower che si dicono pazzi di lei, con i numeri che continuano a crescere e che la stanno portando velocemente ad essere un personaggio pubblico. La hostess ha una grandissima passione per la Sicilia e la città di Catania, che da anni ha scelto come sua casa. Tanti i post che mettono in risalto questo particolare, infatti quando si trova nella città siciliana commenta spesso con l’hastag “home” ad indicare il ritorno in quella che è da tempo la sua vera casa. Come detto i numeri per lei su Instagram sono importanti: oltre 700mila i follower sulla sua pagina ufficiale, con l’obiettivo un milione ormai nel mirino. E siamo certi che di questo passo l’obiettivo non tarderà ad arrivare per lei.

Laura D’Amore è una vera star del web, con Instagram che sta apprezzando al massimo le sue qualità fisiche. Una bellissima donna che mostra con frequenza le sue curve bollenti che non passano inosservate. In uno degli ultimi post è apparsa irresistibile, in bikini con la voglia di estate che non ha trattenuto. Tantissimi suoi follower hanno pensato ad una foto che si riferisse ai mesi estivi. Ed invece no, lo scatto fa riferimento proprio a questo mese di novembre caratterizzato da un ondata di forte caldo che ha colpito in modo particolare il Sud e la stessa Sicilia. “Oggi beach tennis” ha commentato sotto lo scatto in bikini. Con le sue curve in primo piano che hanno fatto innamorare i follower e che hanno mostrato una bellezza e sensualità assoluta. “E’ possibile farlo anche a novembre?” ha commentato un follower stupito del suo bikini autunnale. Ebbene si, e la bellezza pugliese ha dimostrato che si può fare. Lasciando tutti accecati dalla sua sensualità.