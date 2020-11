Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi, la confessione ai fan: “Il tempo non torna più”

Ballando con le Stelle: Elisa Isoardi è una delle protagoniste della fortunata trasmissione condotta da Milly Carlucci. La sua confessione

L’infortunio al tendine e l’abbandono del programma, la convalescenza e la voglia di tornare in pista. Sono questi in sintesi i sentimenti che Elisa Isoardi sta provando in questi giorni difficili per il nostro paese, che si trova a fronteggiare una difficile crisi per l’emergenza Coronavirus. Le attività anche nel mondo dello spettacolo provano ad andare avanti, così anche il programma condotto da Milly Carlucci, tra mille difficoltà, continua a regalare emozioni al pubblico. Che segue ormai la sua trasmissione del sabato sera con passione e numeri importanti di ascolto. Anche la puntata di sabato scorso è andata molto bene, con le visualizzazioni che arrivano anche da Instagram e dagli altri social. Come detto, la bella conduttrice – ex della Prova del cuoco – è tra le protagoniste assolute del programma insieme al maestro Raimondo Todaro.

Tanto che si pensa che ormai i due possano formare una coppia fissa anche all’esterno di Ballando con le Stelle. Situazione sentimentale che si evince anche dal rapporto che si è venuto a creare tra di loro in queste settimane di allenamenti e preparazione. Ma dai diretti interessanti non è mai arrivata nessuna conferma che avallasse l’indiscrezione portata avanti dai magazine e dalle trasmissioni che si occupano di gossip. Sta di fatto che Elisa Isoardi rimane tra i personaggi anche del web amatissimi, dato confermato dai numeri che riesce ad ottenere soprattutto su Instagram. In uno degli ultimi post che ha pubblicato la bella conduttrice ed ex miss ha attirato l’attenzione dei suoi follower per una frase che si è prestata a tante interpretazioni. “Avanti tutta… che il tempo non torna più ♥️💪🏻”. Alla guida della sua auto e con occhiali da sole scuri, ha fatto intendere che non bisogna mai fermarsi anche davanti alle sfide che possono apparire difficili da superare. Qualche follower ha voluto pensare anche al suo rapporto con Raimondo Todaro, ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni quando i due si faranno trovare di nuovo insieme.