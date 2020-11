Dopo anni di silenzio, Angela Favolosa cubista torna a parlare del programma Uomini e donne, attaccando duramente Maria De Filippi. “Mi ha sfruttato” le parole amareggiate della signora.

Angela Favolosa cubista: un passo indietro

Dopo anni di silenzio, Angela Favolosa cubista torna a parlare del programma Uomini e donne, attaccando duramente Maria De Filippi. “Mi ha sfruttato” queste le parole amareggiate della signora postate sui social. Ma facciamo un passo indietro: tutti i fan del programma ricorderanno sicuramente il personaggio stravagante di Angela Favolosa Cubista. La signora è diventata nota al grande pubblico di canale 5 grazie a Italia’s Got Talent e dopo qualche mese, Maria De Filippi ha deciso di darle un posto all’interno del programma Uomini e donne come protagonista del Trono Over.

Rimasta nel cast del programma fino al 2014, quando poi la conduttrice ha deciso di non riconfermarla. Ma la carriera di Angela non si è fermata: infatti la signora ha anche recitato in un film comico, “La banda dei supereroi” di Davide Limone. Ma da qualche tempo ormai, la Favolosa Cubista non è più presente in studio e molti telespettatori e fan si sono domandati il motivo. Così, dopo mesi di silenzio, Angela ha voluto spiegare tramite i suoi social le motivazioni della sua assenza in studio, attaccando duramente la Queen Mary.

Angela Favolosa Cubista attacca Maria De Filippi

Già qualche anno fa Angela aveva commentato la sua assenza dal programma, ma stavolta, in un recente video postato sui social, la Favolosa Cubista ha voluto raccontare ai sui fan la sua verità. Il discorso di Angela è partito precisando di non aver mai percepito soldi per partecipare al programma da parte della signora De Filippi. Ma anzi, che la trasmissione avrebbe sfruttato la sua immagine stravagante: “Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata. Fanno così, il mondo dello spettacolo è così“. Un forte attacco nei confronti di Maria e della sua redazione.

