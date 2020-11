Esce il primo dicembre il secondo libro di Cesare Cremonini “Let them talk – Ogni canzone è una storia” edito Mondadori. Un’opera in cui il cantante racconta delle sue canzoni, della sua vita, del passato ma anche del presente e del futuro, di una generazione e del suo modo di pensare.

Per i fan più fedeli del cantante bolognese non sarà una novità scoprire che Cesare Cremonini è un ottimo scrittore. Dagli albori della sua fortunata carriera ha sempre dedicato molto tempo alla scrittura e non solo quella delle sue canzoni. Negli anni sono stati numerosi gli articoli e le raccolte di pensieri presentati dal 40enne, culminati con la pubblicazione nel 2009 del suo primo libro “Le ali sotto i Piedi”. Una passione la sua, che come per la sua musica, si incontra con il talento. La scrittura e la musica sono due mondi distinti ma profondamente connessi tra loro, e con entrambi Cesare crea la sua visione del mondo. Le canzoni, filo conduttore, ma solo apparente, di Let them talk, sono la chiave di un mondo, uno scrigno che Cremonini ci apre per farci attraversare le porte di quel mondo, il suo. Fatto di un’attrazione totale verso il lato poetico della vita, di curiosità verso l’ignoto, di grandi perdite e di sogni ritrovati, di libri letti e immaginati, di film visti e interiorizzati, per spiegarci che l’arte è una sola e ci ricorda chi siamo: «(…) “Io non sono soltanto un cantante. Questa parola di cui si abusa mi rappresenta solo in parte. Sono un uomo, e se oltre a un uomo sono davvero un artista, questo fa un artista: getta su un foglio quel che percepisce come imminente, senza sapere quando e per chi accadrà”.

LEGGI ANCHE > > TILDA SWINTON COMPIE 60 ANNI: LA SUA INCREDIBILE TRASFORMAZIONE

Dovremo aspettare fino al primo dicembre per scoprire il mondo che Cesare Cremonini ha deciso di raccontarci, ma oggi possiamo capirne un po’ di più tramite le parole che il cantante ha voluto condividere sul suo profilo Instagram.

Cesare ha descritto il su libro come un omaggio alla vita: “Questo libro non cercherà di raccontare le mie diversità, ciò che mi rende unico per i dolori vissuti, per le cadute o per le fortune e i successi. Al contrario. È nato, come tutte le mie canzoni, per omaggiare la vita e far incontrare la mia storia con quelle di chi vi entra o ci passa accanto.”

Lo sfondo di questo racconto sono i famosi colli bolognesi e le strade segrete di un’Emilia Romagna divertente, generosa e tollerante nell’animo, casa di grandi talenti e campioni. Proprio a questa terra appartiene il genio artistico di Aldo Drudi, poliedrico designer che ha creato la copertina di Let them talk. Il libro è preordinabile su tutti gli store online a partire da oggi sabato 7 novembre.

LEGGI ANCHE > > KATIE HOLMES: “EFFUSIONI IN PUBBLICO” CON IL NUOVO FIDANZATO EMILIO VITOLO JR