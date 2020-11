Stefano Bettarini poco prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip ha una discussione con la fidanzata, Nicoletta Larini, scopriamo il perchè

A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha dovuto affrontare una discussione con la sua fidanzata, Nicoletta Larini, i due hanno dovuto trattare i loro problemi amorosi a Temptation Isalnd nell’edizione del 2018 condotta proprio dall’ex moglie del calciatore, Simona Ventura.

Durante il loro percorso all’interno del Villaggio di Temptation Island uno dei problemi principali emerso nella coppia è stato sicuramente la forte gelosia della Larini, tanto da mettere in dubbio la relazione, la bella stilista non ha imparato la lezione infatti, non si è fatta problemi ad alzare la cornetta e chiamare il fidanzato per metterlo in guardia da una concorrente che sembrerebbe essere attratta da lui, Giulia Salemi. I due concorrenti infatti si trovano al momento nello stesso albergo, la loro entrata al Gf Vip era prevista per settimana scorsa ma per colpa della positività al Covid di Selvaggia Roma, che sarebbe dovuta entrare nella casa con loro, hanno dovuto rimandare il loro ingresso nel programma.

Nicoletta su tutte le furie: Bettarini sgattaiola nella camera della Salemi

Ma non è finita qua, i due nella notte hanno avuto una forte discussione, perché sembrerebbe che la Larini abbia ricevuto un messaggio da un profilo Fake, avvertendola di strani movimenti notturni di Stefano in direzione della camera della Salemi, ovviamente la fidanzata di Bettarini ha creduto alle parole dello sconosciuto e per questo motivo è scoppiato un litigio fortissimo a poche ore dall’ingresso dell’ex calciatore nella casa.

A confermare la notizia è stato Gabriele Parpiglia su Gionalettismo ed ha confermato l’avvicinamento tra i due concorrenti, proprio per questo la Larini avrebbe sbottato contro il fidanzato.

Stefano Bettarini smentisce al rumor

Poche ore fa, direttamente dal profilo ufficiale di Stefano su Instagram, è arrivata la smentita allo scoop lanciato da Parpiglia: l’ex calciatore ha pubblicato una storia in cui i due fidanzatini si abbracciano e con una scritta ben evidenziata “Bla Bla” molto probabilmente per far capire ai followers che i due non hanno litigato e si amano alla follia, anche la Lorini pubblica su Instagram un post con la stessa foto accompagnato da una dedica rivolta al fidanzato “Ci siamo scelti! sei dentro il mio cuore e lo sarai sempre”.



Scopriremo nella puntata di Stasera se Alfonso Signorini approfondirà l’argomento con i due diretti interessati.