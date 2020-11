Peggiorano le condizioni di salute di Carlo Conti contagiato dal virus Covid 19.

Il conduttore è stato trasferito al reparto malattie infettive dell’ospedale Careggi di Firenze perché le sue condizioni cliniche sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa

Carlo Conti aveva annunciato a fine ottobre di essere risultato positivo con un post su Instagram in cui raccontava di aver contratto tutti i sintomi classici della malattia. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”“, aveva scritto sul suo profilo. Le sue condizioni sono però improvvisamente peggiorare e il conduttore 59enne Carlo Conti è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale fiorentino di Careggi . Il noto presentatore non è in condizioni preoccupanti ma queste non sono più compatibili con l’isolamento a casa.

A rassicurare tutti ci ha pensato lui stesso, sui social: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo!“, ha scritto Conti in un post su Instagram.

LEGGI ANCHE > GF VIP: ARRIVA UNA NUOVA IMPORTANTE COMUNICAZIONE DELLA PRODUZIONE

Carlo Conti la scorsa settimana aveva condotto dal proprio domicilio in collegamento virtuale la puntata di “Tale e quale show”, ma nelle ultime ore i sintomi del virus si sono presentati con maggior forza e hanno consigliato il ricovero in ospedale. “Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo“, è la comunicazione che ha giustificato il ricovero.

Carlo Conti: arrivano i messaggi di solidarietà dei VIP

Tante le dichiarazioni di vicinanza da parte dei suoi numerosi follower ma anche da parte di tanti colleghi e amici. «Forza Carlo — ha scritto Mara Venier sotto al post— ti aspetto per il nostro Zecchino», «Forza amico mio, vedrai che sarà un ricordo. Ti voglio bene» ha commentato invece Cristiano Malgioglio. E ancora Jo Squillo: «I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione, sei un grande roccia, ti vogliamo tutti bene». Quattro giorni fa Conti aveva condotto «Tale e quale show» da casa, proprio dopo essersi scoperto positivo.

LEGGI ANCHE > LA DRAMMATICA STORIA DI LUCA TOMMASINI: “MIO PADRE MI PIACCHIAVA”

Il conduttore toscano non riuscirà dunque ad essere presente alla puntata di ‘Tale e Quale Show’ su Rai 1. Inizialmente avrebbe dovuto collegarsi da casa come già fatto la settimana scorsa, ma stavolta le sue condizioni di salute non lo permetteranno. Alla guida della trasmissione si alterneranno in via del tutto eccezionale i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, coadiuvati da Gabriele Cirilli. Nel corso della serata non mancherà un ricordo dedicato a Gigi Proietti, che è stato un grande amico di ‘Tale e Quale Show‘, avendo vestito i panni di giudice nel 2015.