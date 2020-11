Vediamo insieme le particolari storie su Instagram che ha pubblicato Benedetta Rossi, dove si mostra dopo aver bevuto una birra.

Lei è una fantastica cuoca, e grazie ai suoi consigli molte persone hanno iniziato a cimentarsi in cucina, stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi.

Vediamo insieme, però, che cosa è successo di particolare, che ha lasciato tutti senza parole, nella serata di ieri.

Benedetta Rossi su Instagram come non l’avete mai vista: sotto effetto dell’alcool

Come tutti sappiamo, il 27 ottobre è uscito il suo quinto libro di ricette, dove troviamo anche i fantastici consigli del marito Marco, stiamo parlando di Benedetta Rossi.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: LITE FOLLE TRA ENOCK E ADUA DEL VESCO INTERVIENE LA REGIA

Il libro, nel giro di meno di una settimana è arrivato prima in classifica nelle vendite, un fatto davvero incredibile.

La notizia, le è stata comunicata ieri e nei suoi occhi si leggeva tutta la sua felicità, come ha documentato il marito Marco, sulle storie di Instagram.

Ma è successo anche qualcos’altro di particolare, ovvero hanno deciso di prendere una pizza d’asporto, per festeggiare le ottime vendite ed il grandissimo risultato del libro, in così poco tempo, ma non solo quello.

LEGGI ANCHE —-> ROMINA POWER LASCIA TUTTI SENZA PAROLE: PUBBLICA LA FOTOGRAFIA CON YLENIA

Perché, come tutti facciamo, insieme alla pizza, una birra ci sta davvero bene, ma quello che è successo dopo, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Marco, ha mostrato gli effetti dell’alcool su Benedetta, che era distesa sul divano, coperta, dove diceva che, non bevendo praticamente mai, gli aveva fatto un po’ effetto la birra bevuta.

E, successivamente ha preso anche una bella tisana, prima di andare a dormire, che le ha preparato, con il solito amore il marito Marco.

Una giornata davvero ricca di avvenimenti, quella di ieri per Benedetta Rossi ed il marito Marco.

E voi seguite Benedetta o avete comprato il suo ultimo libro? E nel caso anche voi avreste festeggiato con una bella pizza ed una birra?