Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Milly Carlucci, su un’ospite che ci sarà domani e farà qualcosa di speciale.

Ballando con le stelle, è un programma molto seguito, da molti anni, e la sua padrona di casa è sempre la bravissima e bellissima Milly Carlucci.

Vediamo insieme che cosa ha rivelato sulla puntata di domani.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci fa una rivelazione speciale sull’ospite

Il sabato è il grande giorno per il programma condotto da Milly Carlucci, che va in onda in diretta, stiamo parlando ovviamente di Ballando con le stelle.

Nella giornata di ieri, ha rivelato qualche piccola anticipazione su quello che vedremo in puntata, mentre era in collegamento con Matano, alla Vita in diretta.

Come primo segreto, è stato svelato il ballerino per una notte, e questa volta sarà la bravissima, e bellissima attrice Stefania Sandrelli.

Lei ha recitato per moltissimi anni, vicino al grande Gigi Proietti, che è venuto a mancare in questi giorni.

E proprio per questo motivo, gli verrà reso omaggio, da Stefania che ha lavorato con lui, nella fiction Il Maresciallo Rocca, che ha avuto un incredibile successo.

Ha continuato, poi Milly, svelando anche un’altro particolare della puntata di domani, ovvero ci sarà una prova speciale Country, dove verranno assegnati dai 10 ai 50 punti.

Sicuramente più punti si riescono a prendere più la finale del programma si avvicina per i concorrenti.

Le coppie sono sempre meno, ed i suoi concorrenti vedono vicino l’obiettivo, ma nel frattempo si stanno preparando anche gli eliminati per un eventuale ripescaggio.

E voi seguite il programmo condotto dalla bravissima Milly Carlucci? Vi piace che l’omaggio per Gigi Proietti e la ballerina per una notte siano fatti da Stefani Sandrelli?