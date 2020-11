Una frecciatina in pieno stile contessa De Blanck sta facendo il giro del web. Durante una chiacchierata tra inquilini, infatti Elisabetta Gregoraci si è sfogata con gli altri concorrenti parlando del rapporto con Pierpaolo e proprio in quel momento la contessa avrebbe tirato in ballo Cecilia Rodriguez. Ecco cosa ha detto.

Elisabetta Gregoraci: “Non riesco ad andare oltre”

Nuovo scivolone per la contessa De Blanck che, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, ha tirato in ballo Cecilia Rodriguez. Tutto è successo quando Elisabetta ha iniziato a sfogarsi con Patrizia e con Maria Teresa Ruta della situazione instabile che sta vivendo con l’ex velino. La Gregoraci a questo punto avrebbe detto: “Io non me la sono sentita di andare oltre, gli voglio bene (a Pierpaolo, ndr.) ma non mi sono sentita di fare di più“.

La frecciatina della contessa a Cecilia Rodriguez

In risposta è arrivata la Contessa che, senza freni, avrebbe commentato esprimendo anche il suo giudizio tirando in ballo Cecilia Rodriguez: “Però voglio dire, cosa vuol dire andare oltre? T******e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare – ha dichiarato la contessa De Blanck – una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto ma te hai un figlio, c’è anche un limite“. Subito Elisabetta ha cercato di deviare il discorso rispondendo: “Ma a prescindere dal figlio io non me la sento comunque. Devi provare delle cose in più che io onestamente va bene così“. Chissà se la sorella di Belen deciderà di replicare, e in che modo.

Pretelli chiude con la Gregoraci

Pierpaolo ha fatto capire molto chiaramente di non essere più disposto ad accettare l’indecisione dell’ex moglie di Briatore, ed è sembrato molto deciso nella sua scelta di allontanarsi dalla bella Elisabetta: “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta”, le ha spiegato. “Io voglio delle cose che tu non puoi darmi”. La Gregoraci infuriata avrebbe affermato: “Non abbiamo una storia, a noi piacevano i nostri abbracci, i nostri sguardi, ma danno fastidio a tutti“.