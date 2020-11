Guenda Goria, dopo l’eliminazione, si presenta nello studio del Gf Vip e si scontra con Elisabetta Gregoraci per alcune questioni in sospeso

Ieri sera al Grande Fratello Vip non sono mancati i colpi scena, Guenda Goria dopo essere stata eliminata nella scorsa puntata ha fatto rientro in studio. Alfonso Signorini l’ha definita come la vincitrice morale di questa edizione, infatti molti telespettatori sono rimasti sorpresi per la sua eliminazione, tanto da protestare sui social che il televoto fosse truccato.

Anche Antonella Elia, opinionista del programma, ha detto che senza Guenda all’interno della casa sarebbero rimasti solo romanzetti di serie d, infatti la Goria si è fatta riconoscere per i suoi discorsi di un certo spessore come ad esempio il suo intervento in difesa delle donne, in cui ha dichiarato che Mario Balotelli, avendo fatto una battuta infelice Dayane Mello, ha turbato la sensibilità di molte donne.

La cosa che mi spiazza ancor di più oltre tutto lo schifo è che nessuno dice una parola a Guenda mentre tutti vanno verso Enock, a dir poco imbarazzante. #gfvip pic.twitter.com/nrtDkcVotF — PIERANGELI ✨😌✌🏻 (@werjew1) October 26, 2020

Guenda Goria e Antonella Elia attaccano la Gregoraci

Guenda Goria viene accolta nello studio con un grande applauso del pubblico ma anche da parte Alfonso Signorini e dai suoi opinionisti.

La Goria dichiara, nonostante la sua uscita dal programma, di essere felice di aver ritrovato un po’ di intimità con sé stessa che dentro la casa non poteva avere e aggiunge di essere sorpresa di aver avuto tanti messaggi di incoraggiamento sui social, soprattutto da parte delle donne e dice di non sentire la mancanza della maggior parte dei vipponi.

Alfonso mostra in anteprima alcuni pezzi dell’intervista che Guenda ha rilasciato al settimanale Chi, che sarà pubblicata domani, in cui la figlia di Maria Teresa Ruta non si è fatta problemi a parlare o meglio sparlare dei suoi ex inquilini.

In particolare parla di Francesco Oppini e di Elisebetta Gregoraci, il primo lo descrive come uno stratega di seconda mano della casa perché non è capace di ascoltare e si fa scoprire facilmente, mentre alla domanda su Elisabetta ci va giù pesante e dichiara che è una delle concorrenti più false e che vive solo di apparenza estetica, aggiunge che non ha un briciolo di umanità è che nella sua perfezione che tanto vuole avere in realtà c’è qualcosa di imperfetto perché manca di umanità, anzi non sa nemmeno cosa sia.

Elisabetta replica alle accuse di Guenda dicendo che poteva dirle queste cose in faccia invece di pensare solo a dormire, la Goria ricalca la dose “penso che tu di debba spettinare ma non i capelli l’anima”.

Anche Antonella Elia interviene e appoggia la figlia della Ruta dandole ragione perché sostiene anche lei che Elisabetta non abbia un briciolo di umanità e che si è costruita un’immagine intorno al lusso e ai suoi beni economici aggiungendo che al pubblico non interessa la ricchezza ma l’animo delle persone.

Elisabetta sbotta e con le lacrime agli occhi cerca di difendersi “cosa ne sai della mia vita”, Alfonso aggiunge “non è detto che una persona riservata non sia umana, Elisabetta non è così” e aggiunge “non è tutto oro quello luccica quello che può sembrare una vita d’orata e fatta di agio in realtà nasconde tante realtà”

Pupo invece fa un intervento dove insinua che la Goria e la Elia probabilmente sono invidiose di Eisabetta, perché avendo lavorato con la Gregoraci la conosce molto bene e non trova che sia una donna diabolica come viene dipinta.

Alla fine Guenda dichiara di essere ufficialmente single e di aver lasciato il suo fidanzato Telemaco, per non essergli stato vicino durante il suo percorso al Gf Vip “il suo non esserci stato mi ha fatto disinnamorare”, la Goria si augura un futuro migliore ed è quello che gli auguriamo anche noi.