GF VIP: durante la diretta di lunedì 2 novembre, Guenda entrata in studio ha dichiarato di aver chiuso con Telemaco

GF Vip, Guenda e Telemaco, la loro relazione ormai è arrivata al capolinea

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Guenda ha fatto il suo trionfale ingresso nel salotto di Alfonso Signorini per raccontare e rivivere la sua esperienza all’interno del reality con i vari opinionisti. Dopo aver parlato del suo percorso nella casa e aver condiviso le sensazioni vissute dopo l’eliminazione, ha però fatto una dichiarazione inaspettata. Guenda Goria ha infatti rivelato che la sua storia d’amore con Telemaco è finita. Uno scoop che ha richiamato l’attenzione di Signorini il quale si è subito informato sui motivi che li hanno portati alla rottura. “Non stiamo più insieme, c’è stato un momento in cui avrei tanto avuto bisogno del suo supporto. Io credo che nei rapporti affettivi bisogna esserci e lui in questo è mancato, perciò voglio voltare pagina e guardare al futuro” ha spiegato la concorrente.

Telemaco attacca la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: i messaggi al veleno

Si è conclusa malissimo la relazione tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: a racontare i dettagli della separazione è stata proprio la diretta interessata che, in un’intervista, ha dichiarato di aver implorato l’imprenditore per poter avere un confronto con lui. “Ci sono rimasta malissimo– ha raccontato la figlia di Maria Teresa Ruta riferendo a Telemaco- Avevo una voglia matta di sentirlo. Invece non ha risposto al telefono. Lo ha fatto il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno“.

Telemaco avrebbe accusato l’ex concorrente del Grande Fratello di aver sbagliato a raccontare i dettagli della loro relazione: “Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie. Comunque l’ho lasciato e adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa“. Adesso per Guenda di apre un nuovo capitolo, chissà se presto troverà anche un nuovo amore.