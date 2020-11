Tiziano Ferro è pronto a diventare papà. Il cantante ha infatti dichiarato di voler costruire una famiglia con suo marito Victor Allen, ma che attualmente qualcosa li sta bloccando

Tiziano Ferro pronto ad allargare la famiglia, confermando il desiderio di un figlio

Dopo il loro matrimonio, celebrato nel 2019, Tiziano Ferro adesso è pronto ad allargare la famiglia. Il cantante infatti sente il desiderio di diventare papà, un sogno di cui ha spesso parlato, ma che attualmente non riesce a realizzare. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Tiziano Ferro ha dichiarato di aver messo momentaneamente i pausa questo suo desiderio per un motivo preciso: il lockdown. Al magazine l’artista ha ammesso: “Un figlio? Non ti nascondo che è un’idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messa momentaneamente in pausa”. Ha però aggiunto che insieme al marito stanno cercando una casa più grande, anche in questo caso con qualche difficoltà: “Io e Victor stiamo cercandone un’altra casa, ma con il lockdown, che qui in California va avanti da marzo, è difficile. Ancora non puoi andare a vedere le case, quindi per ora restiamo qui”, svela il cantante.

Il cantante ha replicato alle dure dichiarazioni di Giorgia Meloni

In un video pubblicato in rete, Tiziano Ferro ha replicato con decisione alle dure affermazioni fatte da Giorgia Meloni. “Sì, siamo sicuri, una legge contro l’omofobia serve adesso, perché tutta la discriminazione, i calci, i pugni, le spinte che ho subito da ragazzino non devono succedere ancora e non devono rimanere impunite“, ha detto Tiziano Ferro, trovando l’appoggio di tutta la comunità Lgbtq+ ma non solo; il cantante infatti non è stato l’unico a fare sentire la propria voce. Insieme a lui anche Diego Passoni, Vladimir Luxuria, Carolina Morace, Luisa Rizzitelli e molti altri che hanno voluto appoggiare la necessità di questa legge, che dovrà essere votata alla Camera dei Deputati.