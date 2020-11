Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, Benedetta Rossi, lasciando tutti senza parole, quando va fuori casa per lavoro.

Lei è una foodblogger molto amata e seguita, stiamo parlando di Benedetta Rossi, che grazie alla sua simpatia e spontaneità ha conquistato moltissime persone.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato di particolare nelle ultime ore.

Benedetta Rossi la dichiarazione che stupisce: “Non è da solo in casa quando esco”

La bravissima Benedetta Rossi, come sappiamo ha da poco fatto uscire in libreria il suo quinto libro di ricette.

Nel giro di pochissimo tempo, è già in vetta alle classifiche, ma questa volta ha una dedica particolare, ovvero al suo cagnolone Nuvola, che è venuto a mancare qualche mese fa, dopo moltissimi anni che era con la sua famiglia.

Il libro, ovviamente è ricco di ricette, ma al suo interno possiamo trovare anche qualche intervento del marito Marco, con le cosiddette ricette inutili, come le chiama Benedetta.

Ma torniamo alla dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, per quanto riguarda un componente della loro famiglia.

Stiamo parlando di Cloud, dove in molti le hanno chiesto con chi fosse, se lei e Marco non sono in casa per motivi di lavoro.

Perché Benedetta era andata a fare qualche intervista per promuovere il suo ultimo libro, uscito per la precisione il 27 di ottobre.

Nelle varie storie di Instagram, ha spiegato che si trovava a casa, ma ovviamente, non era da solo, ma con la loro vicina che si prendeva cura di lui.

Ha raccontato, che era un po’ agitato prima di addormentarsi ed ha preso un calzino lo ha morso per un po’ e poi alla fine è crollato tra le braccia di Morfeo.

E voi seguite Benedetta Rossi? E quando mancate da casa anche voi avete una vicina di casa così gentile che si occupa del vostro cucciolo?