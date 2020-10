Terremoto colpisce la Grecia. Una violenta scossa è stata avvertita pochi minuti fa sia a Samos sia ad Atene.

Mentre l’Italia è in affanno per il Covid e per un secondo – ormai probabile – lockdown, la Grecia viene colpita da un violento terremoto. Secondo quanto comunicato dall’istituto ssismologico geodinamico, il terremoto è di magnitudo 7.0 della scala Richter. La fortissima scossa è stata avvertita alle 11.51 locali – le 12.51 in Italia – a profondità di 10 km. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull’isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità

Ad essere stata colpita l’isola di Samos, vicinissima alla Turchia. Infatti, da quanto dichiarato dal Ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu,a Smirne a Seferihisar, sulla costa egea della Turchia, sono crollati almeno 6 edifici Al momento della scossa, per la paura i cittadini di Samos si sono immediatamente riversati nelle strade e nelle piazze.

E questa sembra essere la punta dell’iceberg delle miserie in cui purtroopo versa la Grecia da tempo. Soltanto poche ore fa il Governo greco ha annunciato un secondo lockdown per le regioni di Salonicco, Larissa e Rodopi. Saranno vietati gli assembramenti non solo in pubblico ma anche in privato e gli spostamenti tra i vari distretti. Ieri la penisola ellenica ha registrato ben 1547 nuovi casi di Covid: il numero più alto dall’ inizio della pandemia. Dalla fine di febbraio ad oggi la Grecia conta 615 vittime: numeri certamente inferiori rispetto a quelli del resto d’Europa ma che non devono comunque essere sottovalutati. Qualche giorno fa è emersa la positività al Covid anche del Ministro dell’Istruzione Niki Kerameos e di suo marito i quali si sono messi in isolamento.

E l’impatto del Covid sulla Grecia è anche economico.