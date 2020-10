L’Italia ormai verso il lockdown, con Governo e Opposizione concordi sulla decisione. Ma potrebbero non chiudere tutte le attività, proprio come in Francia.

Che l’Italia sia sempre più orientata verso un nuovo lockdown non è certo un mistero: è ormai da una settimana che medici, scienziati e politici lasciano trasparire la concreta ipotesi di nuove chiusure, temute da tutti ma inevitabili se i contagi continuano a salire in maniera esponenziale. Ieri il totale dei casi ha quasi sfiorato quota 27.000 e la preoccupazione per un sovraccarico del sistema sanitario affligge medici e direttori delle strutture ospedaliere che temono di non riuscire a salvare tutti. Adesso, il premier Giuseppe Conte starebbe guardando alla vicina Francia dove il Presidente Emmanuel Macron, ha optato per un lockdown che, però,consente ad alcune attività di rimanere operative.

In Francia il secondo lockdown è scattato poche ore fa. Le chiusure risparmiano scuole ed attività lavorative per cui restano in vigore limitazioni riguardanti l’orario simili a quelle del coprifuoco italiano. Macron ha parlato rivolgendosi alla nazione ed i sondaggi evidenziano che il 70% dei francesi sono dalla parte del presidente: almeno la metà di loro, si dice a favore delle misure proprio a causa del discorso alla nazione pronunciato da Macron in persona che ha deciso di spiegare nel dettaglio la situazione del paese transalpino ai suoi cittadini, giustificando la sua decisione con il vertigionoso aumento dei casi di Covid: “So che tutti noi abbiamo lottato per non arrivare a questo ma il virus sta vincendo la battaglia. Dobbiamo reagire in modo deciso: con unità e cooperazione, riusciremo a farcela. Il paese resterà in lockdown almeno fino al primo dicembre“.

Se il lockdown arrivasse in Italia, l’Opposizione stavolta non protesterebbe pur non approvando del tutto la misura: “Il lockdown è un’eventualità terribile. Ma se si tratta di salvare delle vite, non ci opporremo”, fanno sapere i vertici della Lega. Di fronte a questo inaspettato consenso, Conte prepara la nuova strategia per affrontare il Virus tenendo a mente che le Regioni più in pericolo – Lazio, Campania, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia – saranno anche quelle penalizzate da misure più stringenti. Un lockdown sul modello francese potrebbe prevedere la chiusura delle attività in determinati orari, la promozione dello smart working tenendo però aperte le scuole primarie e la maggior parte delle attività lavorative salvo situazioni paritcolarmente gravi. Inoltre, il blocco agli spostamenti non essenziali tra Regioni potrebbe essere instaurato solo nei territori determinati come “zona rossa” dove i contagi sono molto più rapidi e incontrollabili. In ogni caso, Conte si confronterà con il Parlamento il 4 novembre: per questo motivo, ha senso pensare che qualunque sia la prossima decisione del Governo – rispettando i tempi di votazione – questa sarà comunicata tra il 5 ed il 10 novembre. In Europa il secondo lockdown è già una realtà in molti paesi: non solo la Francia chiude infatti i battenti, anche la Germania e l’Irlanda – primo paese a richiudere tutto oltre dieci giorni fa – hanno deciso di cambiare strategia per fermare i contagi. Ora non resta che vedere come evolverà la situazione nel nostro paese: i prossimi giorni saranno decisivi.