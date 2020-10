Taylor Mega mostra il suo fisico irresistibile su IG: “Vi racconto il mio segreto”

Taylor Mega ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto che ha scatenato l’interesse dei follower

La web influencer ha catturato ancora una volta l’attenzione dei follower con una foto su Instagram che ha mostrato le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Il suo fisico spesso viene messo in mostra da post anche bollenti che fanno impazzire i suoi ammiratori. Che crescono sempre di più. La sua pagina ufficiale infatti conta ben 2,5 milioni di seguaci, che con costanza la seguono, mostrando passione ed amore nei suoi confronti. Carattere introverso e non facile, in passato ha avuto qualche problema proprio a causa dei suoi atteggiamenti che non sono piaciuti ai follower. Ma nemmeno al pubblico televisivo che l’ha notata nelle trasmissioni di intrattenimento. Anche i follower di Instagram si sono spesso divisi sul suo conto, tra chi apprezza il suo modo di comportarsi, anche con le sue esagerazioni, e quelli che invece la criticano anche con forza. Insomma, se la maggior parte dei follower mostra il loro amore nei suoi confronti, ci sono invece quelli che non gradiscono i comportamenti della web influencer che a volte viene criticata per essere fuori luogo. Anche il suo aspetto fisico fa discutere tanto. Anche in questo caso le dispute sono tante, tra quelli che la reputano irresistibile ed altri che la considerano troppo magra e senza forme. In più di un occasione Taylor Mega ha risposto alle accuse rispedendole al mittente, anche se ci sono i suoi scatti su Instagram che invece parlano in suo favore. Fisico perfetto e curve che invece esaltano gli ammiratori. Il segreto? Su Instagram la web influencer ha spiegato che la corretta alimentazione, affiancata ad una dose di allenamento quotidiano sono alla base di un fisico come il suo. Ovviamente i sacrifici da affrontare sono tanti, ma con costanza e determinazione si può arrivare ad avere un fisico come il suo. E voi, cosa ne pensate delle parole della bella Taylor?