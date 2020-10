Diletta Leotta, la buonanotte è bollente. I follower: “Adesso non ci fai più dormire”

Diletta Leotta ha scatenato i follower di IG con un post in vestaglia che ha messo in evidenza le sue curve che hanno fatto il giro del web

Una buonanotte speciale e bollente quella che la giornalista ha voluto augurare ai suoi follower di Instagram. Con un post che in pochi minuti dalla pubblicazione ha fatto il classico giro del web. Non una novità per lei, che da tempo è un personaggio pubblico tra i più amati dagli italiani. Le sua apparizioni televisive infatti riscuotono un grande successo da parte dei fan. Ma è soprattutto sul web che la sua popolarità ha raggiunto livelli record. Con i numeri che ricevono i suoi post che mostrano una star del web. C’è da dire che negli ultimi mesi la giornalista e volto noto di Dazn è finita al centro del gossip per via della sua relazione con il pugile Daniele Scardina. Relazione che sembrava essere giunta ai titoli di coda nei mesi estivi. Invece è arrivata la clamorosa svolta nelle ore scorse, con il ritorno di fiamma di “King Toretto” e la bellezza siciliana insieme. Una svolta che nessuno si sarebbe aspettato anche pochi giorni fa, in quanto si pensava che la giornalista fosse felicemente single ed in cerca di un nuovo amore della sua vita. Invece la voglia di tornare con lei di Scardina ha trionfato. Intanto sul web la conduttrice continua a far innamorare i suoi follower a suon di post bollenti, che catturano l’attenzione grazie alla sua bellezza e sensualità. Ma soprattutto alle sue curve che fanno perdere la testa. In uno degli ultimi post che ha pubblicato Diletta Leotta ha mostrato il suo fisico che ha scatenato i follower. In vestaglia bianca ha augurato la buonanotte ai fan, insieme al suo amico cagnolino bianco in braccio. La scollatura ha evidenziato il décolleté che non è passato per niente inosservato. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha raggiunto anche in questo caso numeri record.