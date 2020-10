Giulia De Lellis non ci sta e respinge a gran voce le accuse di tradimento con Carlo Gussalli Beretta

Continua il confronto mediatico tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Se i due hanno deciso di non parlarsi più e Andrea ha cancellato tutte le foto insieme su Instragram, pare non riescano a non mandarsi frecciatine al vetriolo tramite televisione e social media.

La querelle è iniziata durante la puntata di sabato scorso di Verissimo dove Damante ospite di Silvia Toffanin aveva lanciato non troppo velate accuse a Giulia, insinuando che l’influencer avrebbe iniziato la relazione con il suo attuale compagno ed ex amico di Damante, Carlo Gussalli Beretta proprio durante la vacanza in Villa a Forte dei Marmi che i Damellis stavano trascorrendo insieme ad un gruppo di amici. Prove non ce ne sarebbero ma Damante si appella ad una strana sensazione avuta nei giorni trascorsi a Forte Dei Marmi. La crisi con Giulia era già iniziata e la troppa vicinanza all’amico Carlo avrebbero turbato l’ex tronista.

Proprio per questo motivo Andrea ha cancellato ogni fotografia della vacanza insieme all’ex amico e alla ex fidanzata.

Non si è fatta aspettare la reazione di Giulia. La bella ex corteggiatrice ha da poco ufficializzato il nuovo rapporto e dopo aver trascorso il weekend in un romantico resort in Franciacorta con Beretta ha affidato ad Instagram la sua difesa:

“Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave, cavolo. Poi se fa comodo raccontarlo tanto per ridere ok, ma fino ad un certo punto. Portate pazienza ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano altri”, scrive.

Giulia si difende affermando che la relazione sarebbe iniziata dopo la fine del rapporto con Damante. Non ci sarebbe stato quindi un vero e proprio tradimento. Tradimento o meno il web non risparmia le critiche alla De Lellis, per aver scelto come compagno di vita proprio un caro amico dell’ex. Sarà una vendetta per il comportamento passato non proprio corretto di Damante.