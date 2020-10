Bianca Guaccero è in quarantena: la regina del salotto di Detto Fatto infatti, è stata costretta a lasciare momentaneamente il programma di Rai 2, per mettersi in isolamento preventivo.

Bianca Guaccero assente da Detto Fatto

Bianca Guaccero è in quarantena: la padrona di casa del salotto di Detto Fatto, da oggi 29 ottobre, è stata costretta a lasciare momentaneamente il programma. La presentatrice infatti, ha dichiarato di essersi messa in isolamento dopo aver scoperto di essere venuta a contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Al momento la Guaccero sta bene, ed è risultata negativa al primo tampone. La presentatrice ha voluto comunicare la notizia ai suoi telespettatori personalmente, collegandosi in diretta telefonica da casa con il programma per spiegare tutto: “Ragazzi, scommetto che farete una puntata strepitosa e che saprete tenere benissimo le redini del programma. Io vi guardo da casa, sono in quarantena cautelativa, perché sono un contatto diretto di un positivo“. Bianca ha infatti lasciato le redini della trasmissione in mano ai suoi amici e colleghi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Bianca Guaccero in isolamento anche se negativa al tampone

La Guaccero al telefono con i suoi colleghi ha poi voluto tranquillizzare tutti dicendo: “Aspetto di seguire tutte le indicazioni che mi daranno i medici. Per il momento sono negativa, ho fatto già il primo tampone. Aspetto questi giorni per scongiurare definitivamente il contagio. Nel frattempo in bocca al lupo, lo sapete che vi amo, che siete una squadra meravigliosa“. Numerosi messaggi di supporto e affetto sono arrivati a Bianca, che attualmente dovrà seguire il programma di Rai 2 seduta comodamente dal divano di casa sua. “Noi faremo da custodi di questa casa di cui tu sei la padrona e nobiliteremo il tuo lavoro“, queste le dolci parole di Gianpaolo Gambi, punto fermo del programma e co-conduttore dal 2015.