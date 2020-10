Sembrerebbe quasi ufficiale: Mara Venier ha deciso di lasciare definitivamente Domenica In. Ma chi prenderà il suo posto?

Mara Venier lascia Domenica In

Ormai è quasi ufficiale: Mara Venier ha deciso di mettere momentaneamente in pausa i suoi impegni lavorativi e lasciare il programma di Rai Uno, in onda la domenica pomeriggio. La Zia Mara ha infatti confermato di volersi prendere del tempo per godersi di più i suoi affetti e la famiglia, lontana dal lavoro. La notizia è stata confermata anche da Nicola Carraro, suo marito. Infatti l’ex produttore cinematografico durante la puntata andata in onda lo scorso 18 ottobre, avrebbe ammesso che Mara in futuro farà “altre cose tranne Domenica In”. La domanda quindi sorge spontanea: chi sostituirà Mara Venier?

Carlo Conti prende il posto di Mara Venier a Domenica In

Secondo alcuni rumors la persona più propensa e adatta a sostituire Zia Mara sarebbe proprio il suo amico collega Carlo Conti. Il presentatore infatti sarebbe una vera garanzia per mamma Rai, dato che con il suo programma “Tale e Quale Show” ha battuto il Grande Fratello Vip in termini di ascolti e continua a collezionare grandi successi con share che sfiorano il 20%.

A confermare la notizia ci sarebbe anche la disponibilità lavorativa del conduttore, dato che ha terminato con “Tale e Quale Show” e attualmente sembrerebbe essere impegnato solo nella futura conduzione de “Lo Zecchino d’Oro”, previsto dal 2 al 5 dicembre nei pomeriggi di Rai1 con serata finale posizionata il sabato sera. Insieme lui, a condurre la gara del Piccolo Coro dell’Antonino ci sarà proprio Mara Venier.

Francesca Fialdini vuole Domenica In

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, invece la persona che vorrebbe approdare nella trasmissione e sostituire Mara a Domenica In è proprio Francesca Fialdini. Attualmente, da due anni a questa parte, Francesca è impegnata ad occupare il contenitore pomeridiano della domenica, al timone di “Da Noi…A Ruota Libera” programma che va in onda subito dopo Domenica In. Secondo alcuni gossip però, Francesca Fialdini vorrebbe davvero prendere il posto della Zia Mara e provare a lanciarsi in questa nuova avventura.

D’altronde come dichiarato dalla stessa Francesca: “Mi sono sempre buttata nelle cose senza preoccuparmi troppo di non essere all’altezza. Se passa un treno, intanto io ci salgo su, poi semmai imparo strada facendo. Questo è il lavoro che sognavo di fare fin da bambina. L’ho scritto a 8 anni in un tema: “Da grande voglio raccontare la verità“. Ma sarà davvero lei la nuova padrona di casa del pomeriggio di domenica su Rai Uno? Non resta che aspettare.