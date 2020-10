Vediamo insieme che cosa è successo, con la messa in onda della prima puntata del programma, storico, Maurizio Costanzo Show.

Lui è il maestro della televisione, stiamo parlando di Maurizio Costanzo, che è tornato in televisione con lo storico programma Maurizio Costanzo Show.

Ma qualcosa ha fatto scatenare alcune polemiche, vediamo meglio insieme.

Maurizio Costanzo Show: il pubblico è seduto vicino e senza mascherina

In questo momento di emergenza sanitaria, causata dal Coronavirus, ha fatto un certo effetto, vedere lo studio, o meglio il teatro del programma Maurizio Costanzo Show pieno di pubblico.

Non ci è voluto molto che iniziasse una particolare polemica, il programma è stato registrato, per la precisione il giorno 26 ottobre, quando è entrato in vigore in nuovo DPCM.

La puntata è stata trasmessa nella giornata del 27, e quello che tutti hanno notato, come dicevamo, è il pubblico, che occupava tutti i posti.

Tra di loro, a dividerli, ci sono le barriere di plexiglass, ed in molti si sono chiesti come sia possibile tutto questo.

Ma Maurizio Costanzo, non ha avuto alcun tipo di problema a rispondere alle domande dichiarando le seguenti parole, come possiamo anche leggere sulle pagine di Leggo.it:

“Volete sapere come funziona? È facile: il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un plexiglass…Anche nei teatri…Possono farlo tutti….”

Ovviamente, in un momento dove tutti i teatri sono chiusi, queste immagini ha dato scalpore.