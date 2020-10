All Together Now: tutto pronto per la nuova stagione del famoso talent show musicale che ha avuto un grande successo lo scorso anno. Le date

Tutto pronto per la nuova stagione del talent show dedicato ai giovani artisti che amano la musica. Nella scorsa stagione il duo Michelle Hunziker e J-Ax hanno avuto l’occasione di emozionarsi e di raccontare tante belle storie. Con personaggi davvero bravi e competenti che si sono sfidati in finale ed hanno avuto un grandissimo successo. Nel muro – la giuria degli artisti famosi – tanti personaggi della musica e dello spettacolo che hanno mostrato la loro competenza ma anche sensibilità di fronte ai tanti personaggi che di volta in volta sono saliti sul palco per esibirsi davanti a loro. Quest’anno però ci saranno delle novità rispetto alla passata stagione: infatti insieme a J-Ax nella giuria dei cantanti ci saranno anche Rita Pavone Anna Tanangelo e Francesco Renga. Non è ancora dato conoscere il ruolo di questi quattro esponenti della giuria, sta di fatto che conosceremo le novità nella prima puntata. La data d’inizio della nuova stagione che si preannuncia esaltante resta quella del 4 novembre. Gli ospiti fissi del muro di All Together Now saranno i cento dello scorso anno, con qualche novità. Di sicuro ci sarò Iva Zanicchi, ma anche le Donatella e Alessia Fabiani. Proprio su Instagram le due sorelle hanno postato delle foto per ricordare il prossimo appuntamento. Che si preannuncia come detto esaltante. Le Donatella, dal loro profilo hanno così commentato: “•4 NOVEMBRE su CANALE 5• FINALMENTE: 🎉 Manca sempre meno alla prima puntata della terza edizione di #alltogethernow 💕 per noi questo programma ormai è FAMIGLIA , tre edizioni una più emozionante dell’altra , tenetevi pronti con tantissimi fazzoletti accanto al divano perché non mancheranno le lacrime🥺😂❤️ noi ovviamente ne abbiamo versate parecchie .. ma ci sarà anche grinta, energia , si percepirà tutta la voglia che questi ragazzi hanno di arrivare in fondo! Ora non aggiungiamo altro …. VI ASPETTIAMOOOOO!”.