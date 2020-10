Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha rischiato di uscire. Un rischio che ha fatto disperare l’ex velino Pierpaolo Pretelli. E lui non ha dubbio sui suoi sentimenti.

Tutti quelli che erano bambini negli anni 80 avranno visto il film “La storia infinita”, una bellissima fiaba che racconta di un ragazzino finito dentro alla storia di un libro. E ora anche noi, 40 anni dopo, veniamo risucchiati dalla tortuosa, ma sempre infinita, storia che assistiamo, inchiodati al piccolo schermo, sul Grande Fratello Vip 2020. È la storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo tanti alti e bassi, tira e molla, l’ultimo episodio di questa avventura dalle tinte dei romanzi d’appendice del 800 ha visto la bellissima showgirl calabrese che ha rischiato di uscire. Un rischio che ha gettato nella quasi disperazione l’ex velino, che non ha dubbi sui suoi sentimenti verso Gregoraci. Il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di far chiarezza sul loro rapporto e ha mostrato le clip dei momenti che la quasi coppia ha vissuto insieme. L’ex di Briatore spesso frena, ma a volte si lascia andare. Lei ha una persona fuori, e questo fa soffrire il 31enne. “Mi capita spesso di pensare a una persona fuori”, ha detto lei. Mentre lui ammette che nell’ultima settimana le è rimasto affianco perché in nomination, ma che le cose tra di loro sono cambiate. Forse ha capito che non ci sono speranze con Gregoraci, anche se ha rivelato: “Se Elisabetta non avesse messo dei limiti credo che mi sarei innamorato di lei”.

Si vede che lui non molla e quando il conduttore gli fa credere che la sua musa è eliminata, resta muto e sconvolto. Si riprende dopo, quando apprende che il televoto non era eliminatorio. E può correre a recuperare la sua fiamma in passerella, portandola tra le sue braccia.