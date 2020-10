Mattia Briga e la romantica proposta di nozze ad Arianna Montefiori

Mattia Briga, il cantante romano diventato famoso con Amici di Maria De Filippi, fa una proposta di matrimonio più che romantica alla fidanzata Arianna Montefiori, attrice di diverse fiction. La location scelta è da mozzafiato: un giardino romano con vista alla Basilica di San Pietro.

Sembra che stiano vivendo una storia da favola. E Roma, per fortuna, nasconde tante location da capogiro dove si possono avanzare delle proposte da matrimonio nel più romantico dei modi. La città eterna è anche famosa in tutto il mondo per i suoi scorci che fanno innamorare le star di tutto il mondo, come Julia Roberts che ha girato nella capitale il suo Prega, Mangia, Ama.

E così Mattia Briga non si è fatto sfuggire l’occasione e ha fatto una proposta di matrimonio degna della città eterna alla sua fidanzata Arianna Montefiori. Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, è un cantante rapper diventato famoso nel 2015, in seguito alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La più che romantica proposta di nozze del rapper 31enne romano è stata fatta in un giardino molto suggestivo, con una straordinaria vista sulla Basilica di San Pietro. La fortunata attrice 26enne, volto noto delle fiction ”Che Dio ci aiuti”, ”L’Isola di Pietro” e ”Il Paradiso delle signore”, non ha pensato due volte e ha detto sì. All’amato e ai followers sui social, che hanno risposto con molti messaggi e tanti cuoricini. Anche se Arianna è rimasta incredula, dopo aver detto sì ha appassionatamente baciato il futuro sposo. I due vivono la loro storia di amore da un anno, e il cantante non ha avuto dubbi di chiedere la mano dell’attrice, nemmeno in un periodo così particolare come quello attuale. Il “cupolone”, come è chiamata la cupola della Basilica di San Pietro, è testimone del loro amore.