Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: la coppia “quasi segreta” sfila a Roma

Gli attori sono tra le coppie più riservate del mondo dello spettacolo. E hanno sfilato insieme alla Festa del cinema di Roma.

Per chi dice che nel mondo dello spettacolo vi è solo esibizionismo, loro sono proprio la prova contraria. Sarà pur vero che lo showbiz è fatto, nella sua stragrande maggioranza, di esibizionisti, altrimenti che showbiz sarebbe? Ma bisogna anche ricordare che gli esibizionisti esistono soltanto se esistono quelli che di esibizionismo li fanno campare: i voyeur, chiamiamoli così. Ma niente di questa riflessione ha a che fare con una delle coppie più riservate della settima arte italiana. Parliamo di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. I due attori hanno chiuso ieri, 25 ottobre, la Festa del Cinema di Roma, sfilando insieme sul red carpet romano. Giusto un giorno prima del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che ha sospeso, a partire da oggi, le attività di cinema e teatri, che devono quindi restare chiusi da qui alla fine di novembre. Misura che ha causato non poche polemiche nel mondo dello spettacolo. Rossi Stuart al Festival, comunque, ha avuto il tempo di presentare “Cosa sarà”, un nuovo film con regia di Francesco Bruni.

La coppia, con i giochi di sguardi e gli abbracci, hanno manifestato di essere molto affiatati. Loro si erano sposati nel marzo dell’anno scorso, in gran segreto. Gli attori infatti ci hanno sempre tenuto molto per la loro privacy: “Fosse per me, parlerei poco e mi metterei in mostra ancor meno”, sono state le parole di Rossi Stuart in una intervista recente. Per questo non c’è da stupirsi se il matrimonio è stato totalmente privato, e per lo più annunciato già a cose fatte.

La coppia si è conosciuta grazie a Caterina Balivo, che ha fatto da Cupido: la coppia si è incontrata per la prima volta infatti a cena a casa della conduttrice. E da lì è scoppiato subito qualcosa, che poi è diventato vero amore.