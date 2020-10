Grande Fratello Vip: Matilde Brandi guasta la bella serata della casa

La serata si prospettava leggera e divertente con la festa organizzata dagli autori del programma. E invece un video di Matilde Brandi ha guastato tutto.

La ormai ex concorrente Matilde Brandi è stata eliminata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma non per questo si è sottratta dal voler mandare un messaggio video agli ex compagni di casa. Ed è stato proprio questo messaggio la causa del putiferio che si è verificato nella casa di Cinecittà durante la serata. La ballerina ha rivolto parole belle per tutti, o quasi tutti. Infatti è stata molto dura sia con Tommaso Zorzi, che con Guenda Goria, ma anche con Maria Teresa Ruta e con Stefania Orlando.

Al noto influencer milanese, molto amato tra i concorrenti Vip, Brandi ha detto senza mezze parole: “Il ruolo della primadonna ti viene molto bene. Sei carismatico e simpatico”. Iniziando relativamente ‘leggera’ Brandi la sua critica a Zorzi, che però diventa caustica: “fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero. A volte bisogna anche fare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi. Proprio lì, ricevi l’applauso finale“. Ha liquidato così l’influencer, che tra l’altro, stando alle parole del giornalista Cecchi Paone (che per Zorzi pare si sia preso una vera cotta), sembra soffrire di fatto di un complesso di onnipresenza.

L’ex concorrente non ha risparmiato neanche Maria Teresa e Guenda: “Cara Maria Teresa, ora che sono uscita dalla Casa si sono spenti i riflettori su di te. Come riaccenderli? La carta del lavoro rubato, delle parrucche, delle ciglia finta e dell’amore di tua figlia te le sei giocate”. Pesantissime le parole nei confronti di Maria Teresa, ma non meno dure quelle rivolte a Guenda: “Cara Guenda, inizia, tu puoi parlare di Dante e di Leopardi, fallo. Ma fallo davvero. Fa’ qualcosa altrimenti resterai sempre e solo la figlia della Ruta“. La Brandi conclude con la “amica” Stefania, che accusa di fare doppio gioco: “Nella vita raccogli quello che hai seminato. Hai preferito il gioco all’amicizia. Ne valeva la pena?“. Accuse pesanti rivolte da una ballerina che, della leggerezza del suo mestiere, sembra serbare molto poco…