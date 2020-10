Grande Fratello Vip, per Matilde Brandi una serata da dimenticare

Si sapeva che quella di ieri sarebbe stata una puntata difficile. Ma per Matilde Brandi si è rivelata una serata da dimenticare al GF Vip.

Si era già detto che la serata di ieri del Grande Fratello Vip sarebbe stata difficile. E che non sarebbe stata neanche una conduzione facile per Alfonso Signorini, con la situazione sulle nomination che sembrava una vera patata bollente. La casa più amata dagli italiani è entrata nel nel vivo della competizione, e i suoi ospiti ormai si stanno rivelando sempre di più, mostrando le loro storie e, certamente, anche i loro caratteri. E così veniamo a scoprire su ciascuno di loro i punti di forza, ma forse, soprattutto, le fragilità, anche quelle più recondite, che colpiscono di volta in volta i telespettatori appassionati.

E nel citare le difficoltà della puntata di ieri, non potremmo di certo escludere la situazione di Matilde Brandi, che ha vissuto momenti particolarmente difficili, in una serata che non riuscirà a dimenticare facilmente. La showgirl si è di nuovo lasciata andare in un battibecco con Maria Teresa Ruta. C’è chi pensa che abbia commesso un errore, ma è ritornata sull’armgomento, ormai famoso, dell’aperitivo con le amiche. Purtroppo per Brandi la cosa non è finita lì. Durante l’acceso dibattito, lei è stata anche criticata da Antonella Elia e da Franceska Pepe. E ha dovuto incassare. Essendo poi finita in nomination contro Stefania Orlando e contro Guenda. Ma in questa notte infinita, la showgirl non si è neanche potuta riposare. Suo malgrado, ha dovuto fare un trasloco per la notte, andando a dormire nella stanza blu. La ragione? Nella stanza arancione non avevano lasciato un posto per lei. Ognuno ha pensato bene di dormire in un letto, comodamente. E i letti, che neanche nella grande Casa non sono infiniti, non bastavano per tutti. Quando è arrivata alla stanza blu, Brandi avrebbe potuto tirare un sospiro di sollievo avendo incontrato l’amica Stefania. Salvo che anche lei, ormai, si sta allontanando, si sta legando a Tommaso Zorzi (che non si può dire proprio amico di Brandi), lasciando sempre di più la showgirl abbandonata a se stessa. Una serata da dimenticare per la concorrente.