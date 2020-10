Taylor Mega, balletto mozzafiato per i suoi outfit: “Voi quale preferite?”

Taylor Mega ha infiammato il web con un post che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica e delle curve bollenti. Follower pazzi di lei

La web influencer ha postato un video su Instagram che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica che ha esaltato i suoi follower. Tre tipi di outfit per l’allenamento che lei porta avanti con costanza e passione, con i risultati che si notano e balzano agli occhi ei suoi fan. Non è la prima volta che accade che la giovane influencer riesce ad attirare su di sé l’attenzione del web con foto e video che mostrano le sue curve. Che vengono apprezzate, ma anche criticate da una parte dei suoi detrattori. Che l’accusano di comportamenti sbagliati, ma anche di essere ‘piatta’. Spesso si leggono sotto ai suoi post commenti di persone che le dicono di essere troppo magra, e di altri che la esortano a ‘mangiare di più’. Insomma, tra i successi che riesce ad ottenere ci sono anche follower che non approvano il suo stile ed i messaggi che lancia sul web. Aspetto del tutto normale e che riguarda tutti i personaggi pubblici. Che devono accettare critiche e complimenti allo stesso modo. Ma da qualche tempo Taylor Mega sembra essere diventata una persona diversa. Sempre abile nel provocare i suoi follower, ma più attenta alle sue azioni, e lontana dall’avere battibecchi pubblici. Nell’ultimo periodo infatti si concentra sul suo aspetto fisico, proponendo ai fan immagini del suo corpo e lasciando in primo piano quella bellezza che fa sognare i suoi follower. Ed i risultati sono eccezionali per lei in quanto a numeri ed a consensi ricevuti. L’ultimo video che ha postato ha rispedito al mittente le accuse di assenza di curve e di fisico piatto. Infatti, nel presentare gli outfit ai follower mostra si un fisico perfetto, ma anche delle curve che hanno scatenato la passione dei fan. Che non hanno esitato nel lasciare commenti e complimenti per lei.