Vediamo insieme una bellissima, e molto sensuale immagine, che ha pubblicato la fanpage di Miriam Leone, dove non sfugge il dettaglio.

Lei è una bellissima e bravissima attrice siciliana, e stiamo parlando di Miriam Leone, che ha una fanpage a lei dedicata, davvero molto attiva.

Vediamo insieme cosa ha pubblicato di particolare nelle ultime ore.

Miriam Leone: il dettaglio dalla maglietta non sfugge a nessuno

La bella e brava Miriam, ha iniziato la sua carriera partendo proprio dal concorso di bellezza per eccellenza, ovvero Miss italia.

Da lì ha iniziato piano piano, con vari film o apparizioni in qualche fiction, fino ad arrivare ad essere un’attrice davvero molto affermata.

Il suo tratto distintivo, per quanto riguarda la sua bellissima immagine, sono dei capelli rossi, davvero belli e da far invidia a moltissime donne.

Come tutti sappiamo, ha interpretato la parte di Eva Kant, nel film Diabolik, per la regia dei Manetti Bross, che sarebbe dovuto uscire i primi mesi dell’anno, ma come sappiamo, a causa della pandemia per Coronavrisu è stato tutto rimandato, ma adesso dovrebbe uscire a breve, data la copertina che ha pubblicato Miriam sul suo profilo.

Per interpretare al meglio questa parte, Miriam Leone, ha anche cambiato il suo colore dei capelli, passando ad un biondo platino, che le donava davvero molto.

Ma torniamo alla fanpage su Instagram, che si chiama Miriamleonee, dove molto spesso vengono pubblicate immagini bellissime e molto sensuali, di momenti presi dai vari set cinematografici.

In questo caso, possiamo vedere Miriam Leone, molto probabilmente a qualche prima cinematografica, o evento, in primo piano.

Ma il dettaglio che non è sfuggito a nessuno dei suoi ammiratori, è la maglietta nera, davvero molto sottile, dove si notano particolari del suo bel décolleté.

E voi cosa ne pensate di questa fotografia pubblicata e soprattutto anche per voi stava bene, Miriam, anche con i capelli biondi?