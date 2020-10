Barbara d’Urso fa la lavatrice, ma i follower si perdono nella sua scollatura

Barbara d’Urso non smette di provocare i follower di Instagram con foto e video che mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità

La conduttrice ha scatenato i follower di Instagram con uno scatto che non è passato inosservato. Che le ha fatto conquistare tanti complimenti, ma come al solito anche qualche critica, anche feroce. Sta accadendo troppo spesso che la famosa conduttrice napoletana venga preso d’assalto dai detrattori pronti a scagliarsi contro di lei ed il suo modo di presentarsi sui social. Ma anche di fare televisione. Amata ed allo stesso tempo odiata e contestata, si parla comunque di un personaggio pubblico in grado di accentrare l’attenzione nei suoi confronti. Aspetto non da poco conto, e che caratterizza sempre e solo le celebrità della televisione e dello spettacolo. Con lei si può tranquillamente dire che siamo di fronte ad una delle donne maggiormente conosciute in Italia. Che da anni calca la scena della televisione e che riesce a tenere incollati milioni di spettatori allo schermo. Che ci sia poi una fetta di utenti che non condivida le sue scelte è un discorso lapalissiano. Sta di fatto che ad oggi Barbara d’Urso continua a ricevere tantissimi consensi, anche dal web. La sua simpatia ed ironia è ormai risaputa, tanto che i follower non smettono di seguirla non solo in televisione ma anche su Instagram. Proprio dai social la showgirl negli ultimi giorni ha pubblicato dei post che hanno scatenato reazioni contrastanti nei follower, che hanno avuto reazioni differenti alla visione delle foto che hanno messo in evidenza alcuni dettagli fisici. Molto ironico il post che vede Barbara d’Urso di fronte ad una lavatrice e con alcuni indumenti da lavare. I follower però nelle tre foto hanno notato la sua scollatura abbondante che non è passata inosservata. E che ha scatenato le fantasie del web. Tantissimi anche in questo caso i commenti dei fan che si sono detti pazzi di lei. Di seguito il post che ha raccolto ampi consensi sui social.