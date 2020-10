Elodie è una delle artiste più amate dal pubblico: il suo successo è importante sia nelle apparizioni televisive che in quelle sul web

Non è la prima volta che accade che la cantante riesca ad ottenere un successo così clamoroso ed importante. Da mesi ormai è diventata un personaggio pubblico, che riesce a scatenare l’entusiasmo dei fan alla sola presenza. In televisione o sul web conta davvero poco, con la costante che rimane l’affetto del pubblico che stravede per lei. Artista completa, brava e preparata, ha dalla sua parte anche una bellezza assoluta che fa perdere la testa ai suoi ammiratori. Che come detto la seguono in ogni sua apparizione. Sul web il seguito è massimo attraverso la sua pagina ufficiale. Ma anche con le fan page che non smettono di postare foto e video dell’artista che non smette di far innamorare i suoi ammiratori. Tanti i post che anche durante l’estate hanno scatenato le reazioni di entusiasmo nei suoi confronti dei follower. Che in più di una circostanza non si sono trattenuti ed hanno commentato tutta la loro approvazione. La compagna di Marracash sta attraversando un periodo brillante della sua carriera, con la sua voce che emoziona i fan. Ma anche la sua vita privata le sta regalando serenità e passione. Infatti la storia con Marracash va avanti, e da quello che i diretti interessati dichiarano, pare che la situazione vada avanti senza intoppi. Come detto ci sono anche della fan page di Elodie che pubblicano foto e video della cantante, che scatenano i suoi ammiratori. Poco fa una di queste pagine ha pubblicato uno scatto che fa riferimento all’estate. La cantante infatti appare in tutta la sua bellezza, in occhiali da sole scuri e top sgargiante. In evidenza il décolleté che zittisce i pochissimi critici che l’accusano di non avere forme. Lo scatto è l’evidenza che i detrattori si sbagliano di grosso. E voi, cosa ne pensate dello scatto della cantante (postato sotto) che ha scatenato i follower di Instagram?