Nilufar Addati ha infiammato il web con un post su Instagram che ha mostrato le sue curve. Follower pazzi di lei e della sua bellezza

La showgirl è molto apprezzata sul web, tanto che i suoi scatti non passano mai inosservati. I follower si dicono spesso pazzi di lei nei commenti, con il successo per l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e donne che è aumentato negli ultimi mesi. La partecipazione a Temptation Island Vip nel 2018 ha aumentato la sua notorietà in televisione, con i risvolti positivi per lei che si sono visti anche sul web. In particolar modo su Instagram, con i suo profilo che oggi conta ben 1,3 milioni di follower. Un numero che la proietta tra i personaggi pubblici dello spettacolo con un importante seguito. Le sue performance sui social sono di tutto rispetto. Con la sua bellezza ed il fisico perfetto che si ritrova, ma anche delle curve che fanno perdere la testa ai fan, è facile per lei raggiungere sempre dei risultati importanti. I suoi post infatti ricevono spesso una pioggia di like e commenti che scatenano il web. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post che ha pubblicato la bella 22enne che nel mese di agosto scorso è stata colpita dal Coronavirus. Positività che per sua fortuna ha superato senza troppi problemi, ma che le ha procurato un grosso spavento. Dicevamo del suo ultimo post, che è stato un successo importante. L’ennesimo potremmo dire. Infatti la serie di foto che ha postato hanno messo in evidenza il suo fisico tutto curve. Uno scatto in particolare ha messo in evidenza le sue forme che non sono passate inosservate. Con un vestitino nero e stivali lunghi, appoggiata ad un armadio, ha scattato un selfie che ha messo in risalto le sue gambe scoperte, con il gioco del vedo non vedo che ha scatenato le fantasie dei follower. Foto che abbiamo postato sotto e che facciamo commentare a voi.