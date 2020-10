Alessia Marcuzzi sconvolge il web con un post bollente: “Si vede tutto”

Alessia Marcuzzi si prepara al rientro alla conduzione di Le Iene con un post su Instagram che carica lei ma che infiamma i suoi follower

Una settimana di stop per la conduttrice dalla trasmissione “Le Iene”. Lei è davvero un volto storico del programma di intrattenimento e di inchiesta che viene seguito da milioni di italiani. La scorsa settimana la 47enne romana aveva annunciato di essere leggermente positiva al coronavirus. Un primo test aveva segnalato questa possibilità. Tanto che la diretta interessata con un video pubblico aveva annunciato la sua assenza nella trasmissione del mercoledì. In isolamento a scopo precauzionale, aveva poi provveduto a sottoporsi a tampone per controlli più approfonditi. Un sospiro di sollievo per lei alla notizia della negatività, e dello scampato pericolo in ottica lavoro. Ma anche famiglia ed affetti. La conduttrice ha voluto così annunciare su Instagram la sua presenza in studio stasera al fianco di Nicola Savino. Che in occasione della sua assenza in trasmissione la scorsa settimana aveva mandato un messaggio di pronta guarigione. Che in effetti è stata prontissima. Con il rientro in appena sette giorni di Alessia Marcuzzi che torna al posto di comando. Il suo rientro è stato annunciato sul web, ma in particolar modo con un post che ha infiammato il pubblico di Instagram che ha mostrato le sue doti fisiche. In un vestitino arancio e in posa da rockstar con microfono in mano e scivolata sul palco, ha scoperto involontariamente una parte del corpo che non ha lasciato spazio all’immaginazione dei follower. Come si può notare dallo scatto che abbiamo pubblicato sotto, le gambe incrociate lasciano intravedere una perfezione che sconvolge ma anche le zone intime. Con il gioco del vedo non vedo che ha fatto impazzire il web. Dal vestito in evidenza anche il décolleté, per una foto da sogno per i follower. Che dal momento della pubblicazione si sono scatenati son like e messaggi tutti per lei.