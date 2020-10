Simona Ventura, la confessione: “Stamattina avrei voluto svegliarmi qui”

Simona Ventura ha postato una foto di qualche mese fa per esprimere la sua voglia di evadere da questa situazione difficile per il paese

La giornalista e conduttrice ha voluto condividere una foto che fa riferimento a qualche mese fa. Quando l’estate aveva dato l’impressione di una situazione migliore nell’emergenza Coronavirus. I contagi di questi giorni spaventano anche la 55enne che vorrebbe tornare alla spensieratezza relativa ai mesi precedenti alla pandemia. Quando si poteva pensare a tutto senza il rischio di poter essere contagiati. Non è un bellissimo periodo per lei, che è costretta a risolvere anche delle questioni finanziarie relative a delle pendenze col fisco. Insomma, per Simona Ventura il 2020 è un anno da dimenticare. Così come lo è per milioni di italiani, costretti a vivere un emergenza mai vista dal dopoguerra ad oggi. La conduttrice è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram ha cominciato a postare foto e video con una certa frequenza. Con i follower che hanno scoperto la sua presenza. Personaggi pubblico conosciuto ed amato, oggi vive con Giovanni Terzi la sua nuova vita, che la porta a pensare al matrimonio che da tempo programma. La sua mente è proiettata al futuro, ma anche al passato a causa della pandemia che offre incertezze su quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Ma anche rimpianti per i mesi estivi dove sembrava che lentamente si stesse uscendo dal pericolo. Per questo la giornalista poco fa ha postato una foto su Instagram che riporta la mente all’estate ed alle vacanze. Con lo scatto in costume che ha fatto notare ai follower la sua freschezza fisica e le curve che non sono passate inosservate. Tanto che i follower hanno espresso il loro gradimento nei suoi confronti con like e commenti che hanno mostrato l’affetto della gente che rimane per lei anche a distanza di anni. il commento della conduttrice e giornalista al post: “Non so voi ma io stamattina avrei voluto svegliarmi qui, senza pensieri ma solo con il profumo del mare! 🌊 qual è il vostro posto del cuore dove vorreste essere in questo momento? Oggi vi sveleró una cosa moooolto importante 😍”. Quale il segreto che ci svelerà?