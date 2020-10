Kim Kardashian ha festeggiato i suoi 40 anni in maniera ridotta a causa del Coronavirus. La donna più famosa al mondo ha rinviato tutto

Non è stata la festa che si immaginava, l’emergenza Coronavirus che sta imperversando negli Usa ha costretto la donna più ricca e famosa del mondo a rinviare tutto al prossimo anno. “Non posso fare una festa per me ed altre cinque persone” ha dichiarato su Instagram. Facendo capire di essere preoccupata per l’andamento dei contagi nel suo paese, e per le condizioni che stanno peggiorando anche in America in queste ore. Per lei era pronto un abito da cowboy che indosserà il prossimo anno. Tutto rinviato quindi al 2022, quando si spera si potrà festeggiare il suo quarantesimo compleanno nel migliore dei modi. L’imprenditrice ed influencer come detto è la donna più famosa del mondo. Solo su Instagram infatti conta bel 190 milioni di follower che impazziscono per lei e per le sue forme. Che si possono ammirare ad ogni post che pubblica. Bella ricca e famosa, la più celebre della facoltosa famiglia dei Kardashian ha disdetto la festa di compleanno che trascorrerà quindi solo con i suoi familiari più stretti. E parliamo del marito Kayne West e dei figli North Saint Chicago e Psalm. Kim Kardashian non sta vivendo proprio con il marito un periodo felice. Il disturbo bipolare del famoso rapper sta rendendo la sua vita di coppia abbastanza difficile. E’ stata lei stessa a comunicare i problemi del marito qualche settimana fa con un lungo post su Instagram, coinvolgendo i follower come spesso fa nelle sue vicende personali. Ma se dal lato familiare le cose per lei non vanno per il meglio, questo non si può dire che accade nel campo lavorativo e degli affari. Infatti il suo patrimonio stimato si aggira intorno ai 900 milioni di dollari, una cifra monstre che esprime al meglio la sua popolarità e ricchezza. Celebre grazie alle sue apparizioni televisive, il simbolo della bellezza curvy ha avuto un inizio di carriera folgorante grazie alla serie “Al passo con i Kardashian”. Poi le iniziative nel campo del sociale, in difesa dei diritti dei detenuti e delle fasce deboli hanno incrementato la sua popolarità. Che adesso va a gonfie vele anche grazie al suo lavoro come imprenditrice di se stessa. Insomma, la bella Kim non se la passa poi così male. Non potrà festeggiare al meglio il suo 40esimo compleanno, ma avrà di sicuro il tempo per rifarsi. Con l’affetto dei follower che non manca mai nei suoi confronti. Infatti i post che pubblica sono sempre caratterizzati da numeri importanti, milioni di like e commenti per lei che esprimono tutta la sua popolarità che è sempre più forte. Bellezza e sensualità fanno il resto, con i follower di tutto il mondo che impazziscono per lei.