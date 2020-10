Marika Fruscio esagerata col vestito rosso: “Così ci fai impazzire tutti”

Marika Fruscio ha fatto impazzire i suoi follower con un post che ha messo in risalto le sue curve abbondanti che hanno fatto il giro del web

La showgirl è apprezzatissima sul web, ma anche nelle trasmissioni televisive che la vedono come esperta calcistica. La sua passione per lo sport e per il Napoli l’hanno portata ad essere un personaggio amato ma anche riconosciuto. Una delle tante donne che hanno costruito la carriera con uno sport da sempre appannaggio degli uomini. Ma la bellezza lombarda non ha mai nascosto le sue passioni, sia per i colori azzurri che per il calcio in generale. Ed il suo impegno, accompagnato da una bellezza ed un fisico prorompente, le hanno permesso di arrivare ad essere oggi un opinionista di tutto rispetto. La sua presenza infatti nelle reti locali è frequente, anche nelle televisioni napoletane. Sul web la prorompente opinionista e showgirl ama stuzzicare i suoi follower che la seguono ormai con costanza e passione. I post che pubblica Marika Fruscio difficilmente passano inosservati, con il popolo del web che ne apprezza la sensualità. Curve in primo piano, anche nel periodo del lockdown ha fatto parlare di sé con scatti bollenti che hanno fatto spesso il classico giro del web. Per tutta l’estate ha dato il meglio di se, con i follower che sono impazziti di fronte alla sua esplosività fisica che ha reso spesso l’atmosfera incandescente. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha ottenuto un successo clamoroso. In un vestitino rosso ha messo in evidenza ancora una volta forme irresistibili che hanno scatenato i follower. Uno scatto che abbiamo pubblicato sotto e che facciamo commentare a voi. Noi possiamo solo evidenziare il numero di like e commenti dei fan che hanno così dimostrato il loro gradimento verso la showgirl. “Così ci fai impazzire tutti” ha commentato un follower che si è detto pazzo di lei.