Vediamo insieme che cosa è successo nella coppia molto conosciuta formata da Benedetta Rossi ed il marito Marco in queste ultime ore.

Lei è la super food blogger italiana, ovvero chi riesce a far cucinare tutti, anche se non sono bravi, stiamo parlando di Benedetta Rossi.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore in famiglia.

Benedetta Rossi preoccupata: “Cosa è successo Marco non ti riconosco più”

Con il suo modo di fare, la sua spontaneità e la sua simpatia, oltre ad una innata bravura in cucina, è riuscita a conquistare il cuore di moltissimi italiani.

Stiamo parlando di Benedetta Rossi, la cuoca originaria della Marche, che tramite il suo profilo Instagram, fa anche divertire, e non poco, con momenti della sua vita privata.

A brevissimo è in uscita il suo quinto libro di ricette, dove ne troveremo anche alcune particolari, perché sono quelle del marito, che lei dichiara “ricette inutili”, ma sicuramente divertenti.

In questi giorni, Benedetta, ha dichiarato di essere molto impegnata perché sta registrando vari video, ma è successo qualcosa di particolare.

Benedetta ha iniziato dicendo che anche la mamma, l’ha chiamata, chiedendo come mai erano due giorni che non faceva storie su Instagram, e lei ha svelato il motivo.

Ma il dettaglio che l’ha fatta preoccupare, è che il marito Marco le ha preparato la tisana, mentre lei era sdraiata a riposare sul divano, con la coperta per stare al calduccio, un evento che non succede mai, a detta di Benedetta.

Ovviamente il tutto il modo scherzoso come sempre, quindi niente paura, la loro unione è sempre solita e ci permette di sorridere come ogni volta.

E voi seguite il programma Fatto in casa per voi, che va in onda il sabato all’ora di pranzo? Anche il vostro marito difficilmente prepara qualcosa e ve la porta?