Pesaro, l’Arcidiocesi investe in Liechtenstein e perde tutto: spariti più di 600 mila euro

L’Arcidiocesi di Pesaro ha investito oltre 600 mila in Liechtenstein. Persi tutti i soldi.

Non è decisamente un periodo sereno, quello che sta attraversando la Chiesa. Ai grandi scandali finanziari, che nelle ultime settimane hanno attirato l’attenzione della stampa internazionale – oltre che dei magistrati – oggi si aggiunge anche una notizia sicuramente minore, ma comunque non piacevole. Arriva da Pesaro, dove l’Arcidiocesi locale ha perso fino all’ultimo centesimo della ragguardevole cifra di 616 mila euro investita diversi anni fa in Liechtenstein. La somma arrivava dalla parrocchie ed era stata investita tra il 2003 ed il 2004 con una serie di versamenti in favore della società ValorLife Lebensversichterungs-Aktienegeselschaft di Vaduz, la capitale di piccolissimo Stato che gode di una tassazione iper – agevolata, pari appena all’1,5%. Anche per questo la Curia aveva deciso di sottoscrivere nel principato ben 9 polizze vita, della durata di 6 anni, i cui beneficiari sarebbero stati preti e fiduciari.

I versamenti cominciarono nel periodo in cui alla guida dell’Arcidiocesi c’era Angelo Bagnasco – tra il 2000 ed il 2003 – e sono proseguiti fino all’agosto del 2004, sotto la direzione di monsignor Piero Coccia. Alla scadenza dei 6 anni previsti dagli accordi, a Pesaro contavano di incassare l’ammontare delle somme versate più gli interessi. Ma quando, nel 2010, le polizze arrivarono al loro termine, ValorLife si rifiutò di corrispondere all’Arcidiocesi gli importi dovuti. Per ragioni che rimangono non chiare, la Curia decise di lasciar cadere nel nulla il caso, anche – forse – con lo scopo di non suscitare clamore attorno alla vicenda. Già un paio di anni prima, infatti, un’altra diocesi marchigiana – quella di Loreto – era finita al centro di un polverone in seguito ad un investimento sbagliato che portò ad un passivo di circa 11 milioni di euro. In quel frangente, tutta la liquidità della Delegazione Pontificia, inizialmente suddivisa tra diverse banche del territorio, era stata convogliata su un conto unico presso un altro istituto di credito e, poco dopo, era sparita. Sul caso si erano attivate indagini anche in Vaticano, che riuscirono poi a far riemergere parte della somma nel 2009, rintracciandola addirittura alle Isole Cayman.

Oggi, a distanza di anni e con la strada del ricorso penale ormai compromessa dal raggiungimento dei termini di prescrizione del reato, l’Arcidiocesi pesarese ha deciso di intentare una causa civile, anche in seguito ad una sentenza che ha recentemente condannato la ValorLife a corrispondere ad alcuni clienti il 15% del valore da essi versato. A complicare ulteriormente le cose, però, c’è il fatto che la società, evidentemente non nuova a comportamenti illeciti, è stata chiusa circa un anno fa dall’autorità di vigilanza del Liechtenstein: questo impedisce di notificare a ValorLife gli atti della causa intentata da monsignor Coccia davanti al Tribunale civile di Pesaro. “L’Arcidiocesi ha sottoscritto un contratto di puro investimento speculativo con capitale ad alto rischio e non, come era nelle intenzioni, delle polizze vita con capitale garantito” – ha dichiarato Tommaso Patrignani, avvocato della Curia. “La ValorLife ha violato tutti gli obblighi di legge addossando alla Diocesi l’intero rischio dell’investimento“. La prossima udienza è prevista per aprile 2021.