GF Vip: “Ho qualcosa da dirgli”. Stasera un ingresso a sorpresa nella casa

GF Vip: stasera nuovo ingresso nella casa, con l’ennesimo colpo di scena che lascerà tutti i concorrenti senza parole. Con chi il confronto?

Si preannuncia una puntata scoppiettante stasera. Quella del lunedì che apre la settimana delle sorprese. L’ennesima che lascerà senza parole sia i telespettatori che i concorrenti all’interno della casa. Pubblico che nella scorsa puntata si è commosso per la storia di Adua Del Vesco che ha avuto il coraggio di parlare di alcuni aspetti delicati della sua adolescenza. Temi che hanno toccato il cuore delle persone ma anche dei coinquilini della casa. Che hanno apprezzato la confessione dell’attrice. Che nella casa qualche antipatia nei suoi confronti l’aveva avuta. Prima il racconto della violenza sessuale sbita, poi l’anoressia che ha dovuto combattere. Due temi molto forti che hanno messo in risalto la fragilità di Adua, che in lacrime ha mostrato una parte della sua difficile vita. Stasera ce ne saranno delle belle. Prima il faccia a faccia di Franceska Pepe con uno dei concorrenti, di cui ancora non si conosce il nome. Poi l’ingresso a sorpresa di un concorrente nella casa. Si tratta di Antonio Zequila, che è stato un concorrente della scorsa edizione del GF Vip. Ad annunciare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è stato il canale online del programma su Instagram. Che ha postato una foto di Zequila con il commento eloquente: “Antonio Zequila ha qualcosa da dire a uno degli inquilini: con chi si confronterà questa sera? 😏”. Tanti i commenti da parte dei follower che sono rimasti senza parole di fronte all’ennesimo colpo di scena che si preannuncia nella casa. Chi sarà il concorrente che avrà questo confronto. Al momento non ci sono indizi che portano a poter fare delle ipotesi. Tutti potrebbero essere i destinatari di questo inatteso faccia a faccia. Che riporta nella mente la scorsa edizione, con le polemiche ed il trionfo finale di Paola Di Benedetto, che a sorpresa trionfò con grande merito. Per questo, ma non solo per questo, la puntata di stasera è davvero imperdibile.