Paolo Del Debbio: “Sono dimagrito 27 kg, vi spiego perché e cosa ho fatto”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Paolo Del Debbio, in merito al suo enorme dimagrimento, come ci è riuscito e cosa ha fatto.

Lui è un grandissimo presentatore televisivo, per quanto riguarda i programmi di attualità e cronaca, ma in questi ultimi mesi si è davvero trasformato, perdendo molto peso.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.

Paolo Del Debbio: “Sono dimagrito vi spiego perché e cosa ho fatto”

In molti si sono chiesti che cosa è successo a Paolo Del Debbio, quando è apparso in televisione la prima volta, dopo la fine del programma per la pausa estiva.

Stiamo parlando del 10 settembre, quando è apparso in televisione, ha lasciato tutti senza parole per la sua incredibile trasformazione.

Sul web, in molti hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo, se era una sua scelta o se ha avuto qualche problema di salute.

Ma vediamo meglio insieme, l’intervista che ha rilasciato alle pagine del Corriere della sera, dove come prima cosa hanno chiesto cosa è successo.