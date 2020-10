Benedetta Rossi il marito dichiara: “E’ colpa sua, è lei quella cattiva!”

Vediamo insieme che cosa è successo nella serata di ieri e per quale motivo, il marito di Benedetta Rossi ha fatto una dichiarazione così.

Lei è una donna simpaticissima e molto alla mano, e le sue ricette sono sinonimo di un ottimo risultato, stiamo parlando della food blogger Benedetta Rossi.

Ma vediamo insieme che cosa è successo, con il marito Marco, ieri sera.

Benedetta Rossi il marito dichiara: “E’ lei quella cattiva!”

Lei è molto amata dal pubblico che la segue da casa, e le sue ricette sono viste davvero moltissime volte.

Benedetta Rossi è quasi sempre in vetta alle classifiche, per quanto riguarda le visualizzazioni su You Tube per la sua categoria.

Il suo modo di fare simpatico, e molto alla mano, riesce a far cucinare anche chi di cucina non è molto pratico, con un risultato ottimo e da far invidia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ha problemi a mostrarla tramite il suo profilo social di Instagram.

Pubblica, infatti, anche momenti con il marito Marco, e con il loro cucciolo Cloud, che ne combina ogni giorno una nuova.

Pochissimi giorni fa, hanno scoperto, che molto probabilmente, Cloud non resterà una taglia media, ma diventerà un cane davvero molto grande, grazie ad un suggerimento ricevuto da un fan.

Ma torniamo a quello che è successo ieri sera, il piccolo, per il momento Cloud, era in braccio a Marco che si trovava comodamente seduto su una sedia.

Poco dopo però, si trova in braccio a Benedetta sul divano, e gli fa le feste, e Marco gli dice:

“Cloud ma sei passato da imbraccio a me a stare con questa…lei è quella crudele che non ti fa mangiare le orchidee e che ti toglie i fiori da sotto la bocca!”

Ovviamente il tutto in modo scherzoso e divertente, quindi nessun problema in vista in casa Rossi.

Benedetta poi, giustamente, dice che Cloud vuole bene a tutti e due, allo stesso modo. E voi se avete un cucciolo in casa, preferisce qualcuno della vostra famiglia oppure no?