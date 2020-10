Vediamo insieme la voce che sembra girare in queste ultime ore, dove il figlio si Stefano De Martino e Belen, è stato rifiutato dalla scuola.

Il piccolo Santiago, è come tutti sappiamo, il figlio di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez.

Ma vediamo insieme, le voci che stanno circolando in queste ore, su un presunto no che avrebbe ricevuto.

Stefano De Martino: il figlio Santiago è stato rifiutato dalla prestigiosa scuola

La coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una volta finito il periodo di lockdown, ha messo la parola fine alla loro relazione.

LEGGI ANCHE —-> MIRIAM LEONE POSTA UNA FOTO SU IG CON LA MASCHERINA: “LA NUOVA NORMALITà”

Era già successo in precedenza, ma poi dopo un po’ erano tornati a formare una bellissima coppia.

Al momento, Belen, si è nuovamente fidanzata, mentre per quanto riguarda Stefano, non ci sono particolari voci sul suo conto.

Vediamo meglio insieme, però, la notizia che possiamo leggere sulle pagine di Giornalettisimo, dove viene indicato un primo no per il piccolo Santiago.

LEGGI ANCHE —-> FEDEZ COMPIE 31 ANNI, CHIARA FERRAGNI GLI FA UN REGALO DA 15MILA UERO

Sembra, infatti, che abbia fatto un provino per entrare alla famosissima Scala Di Milano, la più prestigiosa scuola di danza, avendo probabilmente ereditato questa grande passione dai genitori.

Ma stando, sempre a quello che possiamo leggere, e alle loro fonti, sembra che al primo provino, Santiago abbia ricevuto un no.

Al momento non possiamo sapere se queste voci sono vere oppure no, ma sicuramente inviamo un grandissimo in bocca al lupo, a Santiago, e a tutti coloro che vogliono intraprendere la via del ballo.

E voi cosa ne pensate di questa notizia che sta circolando in queste ore, su Santiago De Martino? Avete ricevuto anche voi, da piccoli, dei noi in qualche disciplina?