Elisa De Panicis ha infiammato il web con un post che ha messo in risalto un fisico perfetto e delle curve bollenti che hanno scatenato i fan

La modella ed influencer ha infiammato il web con un post che ha messo in evidenza le sue forme bollenti. Non è la prima volta che accade che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip riesce ad attirare l’attenzione su di se, con i follower che non si tirano indietro nei commenti per affermare il gradimento nei suoi confronti. Non è stata una bellissima esperienza per lei quella del GF di Alfonso Signorini. Infatti è stata una delle concorrenti ad abbandonare per prima la casa nella passata edizione. Quella che vide trionfare la bella Paola di Benedetto. Un edizione caratterizzata dall’avvento del coronavirus del nostro paese e della fine anticipata proprio a causa della pandemia che aveva colpito gli italiani. Dal momento dell’uscita dalla casa del GF la web influencer e modella ha cominciato ad essere protagonista sui social, in particolar modo su Instagram. Con i follower che hanno cominciato a seguirla con passione. Scoprendo un personaggio solare e trasparente, a differenza di quello che le era capitato nel programma di Signorini. Elisa De Panicis ha compiuto in questi mesi passi in avanti da gigante nella strada che conduce a diventare un personaggio pubblico. Infatti i suoi follower su Instagram adesso sono oltre un milione. Un numero importante che certifica la sua popolarità su web che la porta ad essere un personaggio amato e ricercato. Lo screzio con Salvo Veneziano, anche lui ex del Gf, sembra ormai alle spalle. Anche se non mancano sul web alcuni commenti che sembrano voler riaprire quella polemica. Nell’ultimo post – che abbiamo riproposto sotto – l’influencer è apparsa in tutta la sua sensualità con un vestitino scuro ed aderente che non ha lasciato alcuna immaginazione ai follower. Che hanno commentato con entusiasmo la foto, esprimendo un parere favorevole sulla sua bellezza e sensualità.