Ornella Muti, grave lutto per lei: è morta la madre Ilse Renate Krause

Ornella Muti, grave lutto per l’attrice con la scomparsa della madre Ilse Renate Krause. Anche la figlia Naike Rivelli ha ricordato la nonna

L’attrice era molto legata alla sua mamma, ma ha voluto dare la comunicazione della sua scomparsa con una foto con un cuore spezzato. Nessuna parola in particolare, solo un gesto semplice per piangere in silenzio mamma Ilse Renate Krause. A 91 anni è venuta a mancare la scultrice estone, che ha lasciato un bellissimo ricorso di sé ai suoi nipoti Naike Rivelli, ma anche Caronina ed Andrea Facchinetti. Ognuno di loro, ha vissuto il lutto in modo diverso, sempre dai social ma con toni assolutamente diversi. Mamma Ornella come detto ha scelto la strada del silenzio, senza troppe parole. Con l’immagine che ha portato ha solo fato sapere di avere un cuore spezzato per la scomparsa della mamma. Ilse Krause, scultrice aveva avuto una relazione con un giornalista napoletano. E da questa relazione era nata Francesca Romana Rivelli, in arte Ornella Muti. Tanti i follower dell’attrice che hanno espresso le loro condoglianze, decine di messaggi di cordoglio per l’attrice che rimane uno dei personaggi più amati dagli italiani.

E’ stata Naike Rivelli a ricordare in modo particolare la nonna con tante foto pubblicate su Instagram che hanno messo in evidenza il forte amore che aveva con nonna Ilse Krause. “Buon viaggio nonnina” “Ora sei luce pura” e “Tu sei me” i messaggi della nipote che ha sentito in modo particolare questa perdita. Anche Carolina, nata dal matrimonio di Ornella Muti con Federico Facchinetti, ha espresso forte tristezza per la scomparsa dei nonni. Non nel modo forte come fatto da Naike Rovelli, ma allo stesso tempo ha scritto un messaggio. Cosa che ha fatto anche Andrea, che ha scritto anche lui l’ultimo saluto alla nonna come la sorella su Instagram.