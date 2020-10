Manuela Ferrera è irresistibile: le curve bollenti fanno impazzire il web

Manuela Ferrera ha fatto impazzire i follower di Instagram con un post che ha messo le sue curve abbondanti in evidenza. Follower scatenati

La showgirl ha stupito i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto e tutto curve. L’ex meteorina di Rete 4 riscuote da tempo un discreto successo sui social, soprattutto su Instagram dove i suoi video diventano virali dopo pochi minuti dalla pubblicazione. I suoi balletti su Tik Tok sono ormai celebri, e spesso fanno il classico giro del web per le qualità fisiche che vengono mostrate. Insomma, non è la prima volta che la showgirl lascia a bocca aperta i follower che si scatenano alla visione dei suoi video che quasi sempre hanno una forte carica sexy. Tantissimi i commenti per lei da parte dei follower, anche tanti sono i commenti che arrivano alla showgirl da personaggi dello spettacolo e della televisione. Anche perché oggettivamente è facile perdere la testa per lei. Manuela Ferrera è una bellissima ragazza, con i follower che impazziscono per le sue curve che non passano di sicuro inosservate. Come accaduto per l’ultimo video che ha pubblicato, dove si nota nel balletto che ha fatto su Tik Tok il suo abbondante décolleté. Che in passato ha fatto perdere la testa anche a Cristiano Ronaldo che pare abbia avuto un flirt con la showgirl. Il video che ha pubblicato su Instagram, come d’altronde anche tutti gli altri precedenti, ha fatto impazzire il web. Con le sue curve in evidenza che hanno avuto l’ennesimo successo clamoroso. Tantissimi i messaggi per lei che rimane uno dei personaggi più cliccati proprio i video che pubblica ed i suoi balletti che sembrano fatti apposta per stuzzicare i follower. Che puntualmente rimangono a bocca aperta di fronte alla forte sensualità e bellezza che si nota di fronte alle sue curve.