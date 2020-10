Maria de Filippi e Mara, scandalo a Domenica In: “costa più di uno stipendio”

Vediamo insieme che cosa non è sfuggito, di Maria De Filippi, durante la diretta di ieri con Mara Venier a Domenica In.

Nella giornata di ieri, del programma condotto da Mara Venier, ovvero Domenica In, come primo ospite c’è stata la super amata e seguita Maria De Filippi.

Ma vediamo bene insieme, un particolare dettaglio che non è sfuggito.

Maria De Filippi: il dettaglio in diretta con Mara Venier non sfugge a nessuno

La puntata di ieri, del programma condotto dalla super amata e seguita Zia Mara Venier, ha avuto un ospite davvero d’eccezione.

LEGGI ANCHE —-> CHIARA FERRAGNI CHIEDE AIUTO AI FOLLOWER: “SECONDO VOI è NORMALE?”

Stiamo parlando, infatti, della regina di Canale 5, Maria De Filippi, e l’intervista è stata anche a tratti molto emozionante.

Mara Venier, ha rivelato che Maria, l’ha aiutata più volte, nei momenti in cui lei era giù di morale.

Hanno parlato, anche, scherzando della dieta che segue Maurizio Costanzo, e del fatto che Maria, cerca sempre di nascondere qualche dolcetto, o qualcosa che possa interferire con la dieta.

LEGGI ANCHE —-> ELISABETTA GREGORACI: L’ASSEGNO MENSILE DI BRIATORE è DA CAPOGIRO

Ma qualcosa in particolare ha colpito vari spettatori, e non solo, ovvero un particolare dettaglio dell’abbigliamento indossato da Maria De Filippi.

Stiamo parlando, infatti, di un modello, che dovrebbe essere della nota casa di moda, Yves Saint Laurent, e nello specifico, il blazer avrebbe un costo di circa 2.200 euro.

Una somma davvero molto importante, ed in molti si sono chiesti, come possiamo leggere anche dalle pagine di LiberoQuotidiano, se forse non era eccessivo per una apparizione sulla tv nazionale, in un momento così delicato per tutti.

E voi avete seguito la bellissima intervista fatta da Mara Venier a Maria De Filippi che è andata in diretta ieri?