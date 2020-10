Vediamo insieme, secondo alcune voci, qual’è la cifra mensile che Elisabetta Gregoraci percepisce da Flavio Briatore.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo, bellissima e super conosciuta, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci.

Cerchiamo di capire, qual’è la cifra che riceve ogni mese dal suo ex marito.

Elisabetta Gregoraci: l’assegno mensile di Briatore è da capogiro

Lei è una delle concorrenti, nella casa più spiata d’Italia, che tutti aspettavano, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci.

Ha iniziato la sua carriera in televisione negli anni novanta, iniziando da un paese della Calabria, e con impegno e costanza si è affermata nel mondo della moda.

Nel 1997 partecipa a Miss Italia, ed inizia a sfilare per grandissimi nomi della moda, come Armani o Dolce e Gabbana.

Nel 2000 inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione, partecipando ad Un Medico in famiglia.

Il resto, lo conosciamo tutti e oggi è una presentatrice molto apprezzata e seguita, me in questi giorni all’interno della casa del grande fratello, sta facendo molto parlare di lei, per via di una sorta di avvicinamento a Pierpaolo Petrilli.

In una recente intervista, rilasciata da Flavio Briatore, ha parlato del’ assegno che le invia mensilmente che le permette, insieme al figlio di fare una vita molto agiata.

Ma tantissimi sono diventati subito curiosi, sull’importo preciso, e su internet è comparsa una ipotetica cifra, comunicata da una amica che conosce la signora delle pulizie di Elisabetta Gregoraci.

Sembra che le venga inviato un assegno mensile di 8.000 euro al mese per Nathan Falco, più le spese extra.

Flavio Briatore, poi, le ha donato anche un appartamento a Monaco di circa 430 metri quadri.

Per quanto riguarda, poi, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sembra che la somma si aggiri tra i 10.000 ed i 20.000 euro a settimana.

Se poi, Elisabetta riesce a vincere il gioco, il montepremi sarà di 100.000 euro, dove la metà verrà devoluta in beneficenza.

Elisabetta Gregoraci, poi, ha ancora alcune quote dei vari locali che ha Flavio Briatore. E voi cosa ne pensate di tutto questo?