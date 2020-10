Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono a letto. E lui cerca di parlare alla sua amata in spagnolo. L’argentina reagisce così

La bellissima showgirl argentina si vede sul letto, sdraiata e molto comoda. Belen Rodriguez è a suo agio con il suo nuovo fidanzato, ufficialissimo ormai, Antonino Spinalbese. Napoletano di origine, il hair stylist avrà cercato tra i suoi antenati borbonici quello spunto idiomatico, quell’ispirazione linguistica necessaria a rivolgersi alla sua amata nella di lei lingua originale: lo spagnolo. Ma a quanto pare, il suo tentativo non è andato a buon fine. E cosa avrà provato a dire Spinalbese a Belen, in spagnolo? Ebbene, lui si è lamentato con la showgirl perché ha sprecato del cibo. Le ha chiesto se ne voleva ancora. Ma in uno spagnolo davvero maccheronico. Belen, come ci si poteva aspettare, non si è contenuta: lo ha preso in giro, e poi da brava maestra, lo ha corretto, senza perdere l’opportunità di ironizzare sulle espressioni da lui usate.

E così Belen, ora che tutti sanno del suo amore, non si risparmia e racconta tutto sui social. I tipici momenti intimi di due appassionati. Spesso protagonista dei siparietti con Spinalbese, Belen condivide con i suoi fan il suo risveglio, che si svolge, prevalentemente, nella sua lingua madre. Sono romantici e inseparabili loro due. Lui è dolcissimo, niente a che fare con il ragazzo rabbioso che abbiamo visto qualche giorno fa quando lanciava una bottiglia ai paparazzi che li inseguivano. È sicuro che per lui, i momenti di intimità sono fondamentali, e non riesce a sopportare l’intrusione dei fotografi nella sua vita di coppia. Da solo con la sua amata sta molto meglio, a suo agio, e anche lei. Chissà come si comporterebbero però se non ci fossero neanche i milioni di follower che li seguono sulle reti sociali!