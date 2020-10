Antonino Spinalbese non ha preso bene l’avvicinamento dei paparazzi mentre era in macchina con la fidanzata Belén Rodriguez. E ha avuto una razione inaspettata

Qualche giorno fa è stata la stessa Belén Rodriguez ha raccontare della sua nuova relazione. Dopo i mesi di sofferenza che l’hanno vista silenziosa, intenta a ricucire le ferite inferte dalla rottura con Stefano De Martino, e forse anche da un suo tradimento, è arrivato il momento di consegnarsi a un nuovo amore. Abbiamo visto il sorriso spuntare di nuovo sul volto della bellissima modella, che in un’intervista ha finalmente confessato di non essere single. Già dal suo compleanno, festeggiato a fine di settembre, iniziavano a girare le voci, e ora la sua relazione con il hair stylist Antonino Spinalbese è finalmente ufficiale.

Ma con l’ufficializzazione, arrivano i primi inconvenienti. Il 26enne non è per niente abituato ad essere preso di mira dai paparazzi, e questo si vede. Lui è già stanco di essere perseguitato giorno e notte dagli scatti che lo sorprendono insieme alla sua amata. Essendo estraneo al mondo dello spettacolo intorno al quale orbita Rodriguez, Spinalbese ha dimostrato essere insofferente a queste intrusioni. E l’ultimo episodio ne è la prova. A dire il vero, neanche il rapporto dell’argentina con i paparazzi è dei migliori. Le cronache raccontano tanti episodi che hanno l’anno vista protagonista di accese discussioni con i fotografi. E nell’ultima, alcune settimane fa, questi professionali del gossip hanno rinunciato a seguire la showgirl per non rischiare la loro incolumità, visto che lei aveva iniziato a guidare in maniera rischiosa per seminarli. Stavolta però a sbottare è stato il suo fidanzato. I due erano in macchina quando i paparazzi si sono affiancati, e quando erano a portata di tiro, il giovane ha lanciato contro di loro una bottiglia d’acqua. Forse è bene che Spinalbese si abitui alla perdita della privacy per sempre. O fino a quando sarà il fidanzato della showgirl.