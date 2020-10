Elisabetta Canalis i follower: “…..Ma ti sono cresciute?” – FOTO

Vediamo insieme, la fotografia che ha pubblicato Elisabetta Canalis, nelle ultime ore, che ha lasciato tutti senza parole e con una domanda.

La bellissima Elisabetta Canalis, ha un profilo social su Instagram, davvero molto seguito ed apprezzato, e lei spesso pubblicato momenti privati e lavorativi.

Vediamo insieme quello che ha pubblicato, nelle ultime ore, dove molti follower si sono fatti una precisa domanda.

Elisabetta Canalis i follower: “…..Ma ti sono cresciute?”

Lei è una delle storiche veline del programma, o meglio del tg satirico Striscia la Notizia, e stiamo parlando della bellissima e super sensuale, Elisabetta Canalis.

Come sappiamo, insieme al marito Brian, si sono trasferiti in America e per la precisione a Los Angeles, dove vivono, insieme alla loro piccola Skyler.

Questa estate, sono riusciti a trascorrere le vacanze in Sardegna, ed hanno pubblicato varie immagini dolcissime.

Una volta tornati in America, hanno continuato la loro vita di tutti i giorni, dove Brian è un dottore e Elisabetta mostra come riuscire a mantenere un fisico così perfettamente scolpito e tonico, anche dopo una gravidanza.

Come possiamo vedere, nelle varie immagini che pubblica, la sua vita da mamma è sempre molto impegnata, con la dolce Skyler che è davvero bellissimo come Elisabetta.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato in queste ultimissime ore, dove si è mostrata con pochi indumenti.

Elisabetta si trova in cucina, ed indossa un completo intimo di un noto marchio italiano, che lascia poco all’immaginazione.

La vestaglia, poi, è completamente trasparente, ed i commenti per la sua bellezza e sensualità, non sono certamente mancanti.

Qualcuno, poi, scherzando, le ha anche chiesto, se per caso il seno fosse “cresciuto”, ma forse è solamente merito del reggiseno che indossa ed esalta alla perfezione tutto.

E voi cosa ne pensate di queste fotografie che ha pubblicato Elisabetta Canalis su Instagam? Siete d’accordo con i follewer che si interrogano su questo quesito?